07 mar. 2026
Otros Deportes

La maniobra de Duerksen que se hizo viral

VIDEO. Joshua Duerksen ganó en la Sprint de Melbourne, en una carrera donde hizo una maniobra que se ganó elogios.

Marzo 07, 2026 10:58 a. m. • 
Por Redacción D10
Duerksen se adelantó en la Curva 9 y lideró la carrera.

El piloto paraguayo Joshua Duerksen debutó con un triunfo con el equipo de Invicta Racing, al quedarse con la victoria en la Carrera Sprint que se corrió este sábado en Melbourne, Australia.

El corredor había iniciado desde el segundo lugar en la parrilla de salida y cedió una posición a poco de la largada frente a Oliver Goethe. Sin embargo, antes de la segunda vuelta consiguió recuperar el puesto y más tarde, en la curva 9 consiguió sobrepasar a Inthraphuvasak con una arriesgada puesta por afuera, para tomar el primer lugar y liderar.

“Una maniobra muy buena por el exterior en la curva 9. Un poco arriesgada porque, claro, la curva 9 no es la mejor para adelantar, pero era mi única oportunidad de adelantar antes de quedarme atrapado en el tren del DRS, así que me aseguré de adelantar lo más rápido posible. Funcionó bastante bien, así que a partir de ahí pude gestionar mis neumáticos, controlar el ritmo y simplemente terminar la carrera. En general, fue una carrera muy buena”, declaró el paraguayo en la conferencia de prensa.

