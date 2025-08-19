Seis equipos serán cuartofinalistas

La tanda se iniciará hoy con tres encuentros en ambas Copas. En la Sudamericana, Once Caldas intentará hacer valer la ventaja de 1-0 e instalarse en cuartos ante Huracán (19:00); Fluminense pretende sentenciar la llave en casa contra América de Cali (2-1), al igual que el Independiente del Valle, de visitante, también a las 21:30, contra Mushuc Runa (0-1).

En la Libertadores, a las 19:00, Vélez recibe al Fortaleza para resolver el primero de los clasificados, tras el 0-0 del partido de ida y con un presente disímil en sus respectivos torneos locales. A las 21:30, São Paulo y Atlético Nacional buscarán goles en un choque sin favoritos claros. La ida fue 0-0. A esa misma hora, Racing intentará remontar el 0-1 sufrido en duelo ante Peñarol tras juego caliente en Montevideo.