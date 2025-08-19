19 ago. 2025
Fútbol Internacional

Seis equipos serán cuartofinalistas

Este martes se darán a conocer a los primeros cuartofinalistas en lo que refiere a la Copa Sudamericana y Copa Libertadores.

Agosto 19, 2025 08:40 a. m. • 
Por Redacción D10
Peñarol y Racing se verán las caras en Avellaneda.

La tanda se iniciará hoy con tres encuentros en ambas Copas. En la Sudamericana, Once Caldas intentará hacer valer la ventaja de 1-0 e instalarse en cuartos ante Huracán (19:00); Fluminense pretende sentenciar la llave en casa contra América de Cali (2-1), al igual que el Independiente del Valle, de visitante, también a las 21:30, contra Mushuc Runa (0-1).

En la Libertadores, a las 19:00, Vélez recibe al Fortaleza para resolver el primero de los clasificados, tras el 0-0 del partido de ida y con un presente disímil en sus respectivos torneos locales. A las 21:30, São Paulo y Atlético Nacional buscarán goles en un choque sin favoritos claros. La ida fue 0-0. A esa misma hora, Racing intentará remontar el 0-1 sufrido en duelo ante Peñarol tras juego caliente en Montevideo.

Copa Sudamericana Copa Libertadores Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Cleber Xavier
Fútbol Internacional
Neymar y Caballero se quedan sin entrenador
El club Santos, de Gustavo Caballero destituyó el domingo al entrenador Cleber Xavier horas después de la goleada en casa por 0-6 que el equipo sufrió con Neymar en el once titular a manos del Vasco da Gama en partido por la vigésima jornada del Campeonato Brasileño.
Agosto 18, 2025 09:48 a. m.
 · 
Redacción D10
Mathías Villasanti Omar Alderete
Fútbol Internacional
El mensaje de apoyo para Mathías Villasanti
Mathías Villasanti se retiró con muletas del último juego del Gremio y su lesión parece ser grave. El volante del elenco de Porto Alegre recibió el apoyo de su compañero de selección Omar Alderete.
Agosto 18, 2025 09:13 a. m.
 · 
Redacción D10
Fabián Balbuena
Fútbol Internacional
Gol de Balbuena, lesión de Villasanti y roja a Alonso
VIDEO. El duelo Atlético Mineiro vs. Gremio tuvo presencia paraguaya: Fabián Balbuena anotó su primer gol con la camiseta tricolor; Mathías Villasanti se retiró lesionado y enciende las alarmas; y sobre el final, Junior Alonso vio la roja en el cuadro perdedor.
Agosto 18, 2025 08:45 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ENG-PR-MAN UTD-ARSENAL
Fútbol Internacional
Manchester United de Diego León cae ante Arsenal
El Manchester United, con Diego León fuera de la convocatoria, cayó de local ante el Arsenal en el inicio de la Premier League de Inglaterra.
Agosto 17, 2025 03:06 p. m.
 · 
Redacción D10
cchel.jfif
Fútbol Internacional
El Chelsea tropieza en su estreno frente al Crystal Palace
El Chelsea, recién campeón del Mundial de Clubes, tropezó este domingo en su estreno en la Premier League en Stamford Bridge ante un sólido Crystal Palace, que logró un punto muy valioso en la primera jornada.
Agosto 17, 2025 12:44 p. m.
mmees.jpeg
Fútbol Internacional
Messi vuelve y guía al Inter Miami a la victoria
El Inter Miami derrotó este sábado a Los Angeles Galaxy por 3-1 con goles de Jordi Alba, Lionel Messi y Luis Suárez en el regreso del astro argentino a la actividad tras la lesión, mientras que el LAFC, con Son Heung-min estrenándose como titular, derrotó por 0-2 al New England Revolution.
Agosto 17, 2025 09:57 a. m.
