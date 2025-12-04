Leyendas expresan su entusiasmo antes del sorteo del Mundial 2026

En un panel organizado por la FIFA en la capital estadounidense, dos días antes del evento en el que se conocerá la conformación de los doce grupos del próximo Mundial, el brasileño Dunga, el estadounidense Marcelo Balboa, el mexicano Luis Hernández y el canadiense Atiba Hutchinson se mostraron emocionados por lo que será una cita para “unir al mundo” y en la que por vez primera participarán 48 selecciones.

Dunga, campeón en el Mundial de EE.UU. 1994, considera que la participación de 48 equipos es “algo maravilloso”, especialmente para países que no entraban en las quinielas para disputar la competición y que “ahora pueden cumplir ese sueño”.

Por su parte, Hernández, que hizo vibrar a los mexicanos con sus cuatro goles en la edición de Francia 98, destacó que el estadio Azteca de Ciudad de México se convertirá el próximo 11 de junio en el primero que albergará tres partidos inaugurales en la máxima cita del fútbol (ya lo hizo en 1970 y en 1986) y aseguró que su país va a ser “el mejor anfitrión”.

El ‘Matador’ aseguró que las tres sedes de su país -Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey- van a organizar “una gran fiesta” gracias a la alegría de los mexicanos, a la gastronomía del país y a la pasión que les despierta el fútbol.

Balboa, que disputó las citas de 1990 y 1994 y fue capitán de la selección estadounidense, y Hutchinson, uno de los nombres más destacados de Canadá, destacaron lo mucho que ha avanzado el fútbol en sus respectivos países en los últimos años y aseguraron que ambos combinados harán un buen papel en 2026.

Entre risas, Dunga afirmó que el de 2026 será el sexto mundial que corone Brasil “porque hace 24 años que no lo gana y porque cuando yo levanté la Copa, en el 94, precisamente en Estados Unidos, hacía justo 24 años que no lo ganábamos”.

Quien fuera el capitán de esa selección también expresó su deseo de que el equipo sorpresa del torneo “sea un africano”.

En ese sentido, Hernández consideró que la revelación será Marruecos por el cuarto puesto logrado en Catar y por su reciente victoria en el Mundial Sub 20 de este año en Chile.

Balboa consideró que Colombia será el equipo que dará la campanada, aunque España y Portugal son los dos conjuntos que, cree, pueden levantar el trofeo el año próximo.

En cuando a nombres propios, los de Kylian Mbappé, la estrella francesa del Real Madrid, o el goleador noruego Erling Halland, del Manchester City, son los que para ellos más brillo tendrán en el Munda, aunque Hutchinson destacó que la figura será el español Lamine Yamal.

“Este torneo es para él, lo tiene todo para ser el mejor jugador del próximo Mundial”, sentenció quien fuera defensor del León mexicano en la década de 1990