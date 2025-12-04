04 dic. 2025
Fútbol Internacional

Leyendas expresan su entusiasmo antes del sorteo del Mundial 2026

Cuatro exfutbolistas que fueron protagonistas en los Mundiales expresaron este miércoles su entusiasmo con el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en el verano de 2026 y cuyo sorteo será el viernes en Washington.

Diciembre 04, 2025 07:36 a. m. • 
Por Redacción D10
G7Rr7_cXYAA_h13.jpeg

El panel fue organizado por la FIFA.

Foto: @TSNScianitti

En un panel organizado por la FIFA en la capital estadounidense, dos días antes del evento en el que se conocerá la conformación de los doce grupos del próximo Mundial, el brasileño Dunga, el estadounidense Marcelo Balboa, el mexicano Luis Hernández y el canadiense Atiba Hutchinson se mostraron emocionados por lo que será una cita para “unir al mundo” y en la que por vez primera participarán 48 selecciones.

Dunga, campeón en el Mundial de EE.UU. 1994, considera que la participación de 48 equipos es “algo maravilloso”, especialmente para países que no entraban en las quinielas para disputar la competición y que “ahora pueden cumplir ese sueño”.

Por su parte, Hernández, que hizo vibrar a los mexicanos con sus cuatro goles en la edición de Francia 98, destacó que el estadio Azteca de Ciudad de México se convertirá el próximo 11 de junio en el primero que albergará tres partidos inaugurales en la máxima cita del fútbol (ya lo hizo en 1970 y en 1986) y aseguró que su país va a ser “el mejor anfitrión”.

El ‘Matador’ aseguró que las tres sedes de su país -Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey- van a organizar “una gran fiesta” gracias a la alegría de los mexicanos, a la gastronomía del país y a la pasión que les despierta el fútbol.

Balboa, que disputó las citas de 1990 y 1994 y fue capitán de la selección estadounidense, y Hutchinson, uno de los nombres más destacados de Canadá, destacaron lo mucho que ha avanzado el fútbol en sus respectivos países en los últimos años y aseguraron que ambos combinados harán un buen papel en 2026.

Entre risas, Dunga afirmó que el de 2026 será el sexto mundial que corone Brasil “porque hace 24 años que no lo gana y porque cuando yo levanté la Copa, en el 94, precisamente en Estados Unidos, hacía justo 24 años que no lo ganábamos”.

Quien fuera el capitán de esa selección también expresó su deseo de que el equipo sorpresa del torneo “sea un africano”.

En ese sentido, Hernández consideró que la revelación será Marruecos por el cuarto puesto logrado en Catar y por su reciente victoria en el Mundial Sub 20 de este año en Chile.

Balboa consideró que Colombia será el equipo que dará la campanada, aunque España y Portugal son los dos conjuntos que, cree, pueden levantar el trofeo el año próximo.

En cuando a nombres propios, los de Kylian Mbappé, la estrella francesa del Real Madrid, o el goleador noruego Erling Halland, del Manchester City, son los que para ellos más brillo tendrán en el Munda, aunque Hutchinson destacó que la figura será el español Lamine Yamal.

“Este torneo es para él, lo tiene todo para ser el mejor jugador del próximo Mundial”, sentenció quien fuera defensor del León mexicano en la década de 1990

Fútbol Internacional Copa Mundial Estados Unidos
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Napoli
Fútbol Internacional
Napoli sobrevive en los penales ante el Cagliari
El Napoli consiguió sobrevivir este miércoles a los octavos de final de la Copa Italia en una tanda interminable ante el Cagliari (1-1 partido, 9-8 penaltis), equipo que por un momento soñó con unos cuartos de final que regresarán al Estadio Diego Armando Maradona cinco temporadas después.
Diciembre 03, 2025 05:17 p. m.
 · 
Redacción D10
589146669_18555837721009596_4105837629568936779_n.jpg
Fútbol Internacional
Derrota paraguaya frente a Chile
Chile derrotó este martes por 1-0 a Paraguay en Rancagua para alcanzar su segunda victoria en la cuarta fecha de la Liga de Naciones Femenina y mantenerse en el cuarto puesto de las eliminatorias al Mundial Brasil 2027.
Diciembre 03, 2025 07:25 a. m.
 · 
Redacción D10
VAR.JPG
Fútbol Internacional
¿Nuevas funciones para el VAR?
FIFA planea revisar córners y segundas amarillas con el VAR en el Mundial, según The Times
Diciembre 02, 2025 11:16 a. m.
 · 
Redacción D10
G7Ho3gbXwAAp-sG.jpeg
Fútbol Internacional
Desiré Doué es el Golden Boy 2025
Desiré Doué, futbolista franco-marfileño del Paris Saint-Germain, recogió este lunes el trofeo Golden Boy 2025 que entrega el diaro italiano ‘TuttoSport’, y sucedió en el ‘trono’ al extremo español Lamine Yamal, ganador del galardón el año pasado.
Diciembre 02, 2025 07:59 a. m.
 · 
Redacción D10
G7Ix6XTXQAAM_k5.jpeg
Fútbol Internacional
Racing Club y Gimnasia completan el cuadro de semifinales
Racing Club y Gimnasia y Esgrima completaron este lunes el cuadro de semifinales del torneo Clausura del fútbol argentino, en duelos clásicos que librarán, respectivamente, ante Boca Juniors y Estudiantes de La Plata.
Diciembre 02, 2025 07:30 a. m.
 · 
Redacción D10
G7C3olWWsAAfkf7.jpeg
Fútbol Internacional
Bolívar vence a The Strongest y pone al rojo vivo el principal torneo en Bolivia
Bolívar se adueñó del clásico boliviano al vencer este domingo 3-2 a The Strongest, resultado que pone al rojo vivo el campeonato de la División Profesional de Bolivia, liderado por Always Ready.
Diciembre 01, 2025 08:40 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más