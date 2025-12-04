04 dic. 2025
El Vitoria remonta y deja sin Copa al Porto

El Vitoria Guimaraes aprovechó el desorden del Porto, que se puso por delante gracias al español Gabri Veiga, para sellar la remontada en Do Dragao (1-3) y alcanzar las semifinales de la Copa de la Liga de Portugal.

Diciembre 04, 2025 07:35 p. m. • 
Por Redacción D10
El Porto se va de la Copa de Portugal.

El cuadro del italiano Franceso Farioli, líder en la Liga después de cuatro victorias seguidas, fue incapaz de controlar un duelo que se le escapó en el tramo final de la primera parte y que aprovechó el Vitoria, que jugará en semifinales contra el Sporting.

Gabri Veiga puso por delante al Oporto a los ocho minutos. Un pase largo, desde el medio campo de Pablo Rosario, lo controló el jugador español, que se quedó solo y con metros por delante ante el meta Castillo Reyes. No falló Veiga y puso por delante al Oporto.

Tuvo ocasiones de ampliar su ventaja, pero todo cambió en el tramo final de la primera parte, en una falta dentro del área de Pablo Rosario a Oumar Camara. El penalti lo transformó Nelson Oliveira, que estableció el empate.

Se volcó sin orden el Oporto y lo pagó. Un error en el centro del campo de Alan Varela lo aprovechó Samu, que recorrió la mitad del terreno de juego hasta llegar ante el meta Claudio Ramos, al que batió en solitario.

La sentencia fue en el minuto 78, después de una falta en el área de Stephen Eustaquio sobre Noah Saiolo. Otra oportunidad desde los once metros que lanzó Camara para hacer el tercero.

El Vitoria se enfrentará en semifinales al Sporting, que en su día ganó al Alverca (5-1). Por la otra parte del cuadro, el Benfica y el Braga jugarán la otra semifinal tras vencer, respectivamente, al Tondela y al Santa Clara. EFE

Redacción D10
Flamengo se pone la cuarta corona en la mejor temporada de su historia
Con la conquista del título de Liga en Brasil este miércoles, Flamengo acumula cuatro coronas (Libertadores, Campeonato Brasileño, Supercopa y Carioca) en una temporada casi perfecta, ya que, pese a que destacó, fue eliminado en octavos de final tanto de la Copa do Brasil como del Mundial de Clubes.
Diciembre 04, 2025 06:57 a. m.
 · 
Bayern pasa a cuartos de la Copa tras una sufrida victoria
El Bayern Múnich se clasificó este miércoles a los cuartos de final de la Copa de Alemania de fútbol con una sufrida victoria por 2-3 ante el Union Berlín que tuvo una segunda parte en la que estuvo muy cerca del empate y obligó a los bávaros a concentrarse en el aspecto defensivo.
Diciembre 03, 2025 07:52 p. m.
 · 
Merino y Raya siguen sumando para el Arsenal
Un gol de Mikel Merino, que asistió a Bukayo Saka en el segundo gol, y una parada providencial de David Raya, fueron claves en la victoria de los ‘Gunners’, que se mantienen el liderato y la renta de cinco puntos sobre el Manchester City, ante el Brentford.
Diciembre 03, 2025 06:58 p. m.
 · 
Mbappé noquea al Athletic y disipa la crisis del Madrid
Kylian Mbappé noqueó al Athletic en San Mamés en una noche mágica de la estrella francesa con dos goles y una asistencia para el 0-3 final y disipó la crisis con la que el Real Madrid, que había empatado los tres encuentros ligueros anteriores y perdido el liderato en beneficio del Barcelona, había llegado a Bilbao.
Diciembre 03, 2025 05:28 p. m.
 · 
Napoli sobrevive en los penales ante el Cagliari
El Napoli consiguió sobrevivir este miércoles a los octavos de final de la Copa Italia en una tanda interminable ante el Cagliari (1-1 partido, 9-8 penaltis), equipo que por un momento soñó con unos cuartos de final que regresarán al Estadio Diego Armando Maradona cinco temporadas después.
Diciembre 03, 2025 05:17 p. m.
 · 
Derrota paraguaya frente a Chile
Chile derrotó este martes por 1-0 a Paraguay en Rancagua para alcanzar su segunda victoria en la cuarta fecha de la Liga de Naciones Femenina y mantenerse en el cuarto puesto de las eliminatorias al Mundial Brasil 2027.
Diciembre 03, 2025 07:25 a. m.
 · 
