El Vitoria remonta y deja sin Copa al Porto

El cuadro del italiano Franceso Farioli, líder en la Liga después de cuatro victorias seguidas, fue incapaz de controlar un duelo que se le escapó en el tramo final de la primera parte y que aprovechó el Vitoria, que jugará en semifinales contra el Sporting.

Gabri Veiga puso por delante al Oporto a los ocho minutos. Un pase largo, desde el medio campo de Pablo Rosario, lo controló el jugador español, que se quedó solo y con metros por delante ante el meta Castillo Reyes. No falló Veiga y puso por delante al Oporto.

Tuvo ocasiones de ampliar su ventaja, pero todo cambió en el tramo final de la primera parte, en una falta dentro del área de Pablo Rosario a Oumar Camara. El penalti lo transformó Nelson Oliveira, que estableció el empate.

Se volcó sin orden el Oporto y lo pagó. Un error en el centro del campo de Alan Varela lo aprovechó Samu, que recorrió la mitad del terreno de juego hasta llegar ante el meta Claudio Ramos, al que batió en solitario.

La sentencia fue en el minuto 78, después de una falta en el área de Stephen Eustaquio sobre Noah Saiolo. Otra oportunidad desde los once metros que lanzó Camara para hacer el tercero.

El Vitoria se enfrentará en semifinales al Sporting, que en su día ganó al Alverca (5-1). Por la otra parte del cuadro, el Benfica y el Braga jugarán la otra semifinal tras vencer, respectivamente, al Tondela y al Santa Clara. EFE