Selección Paraguaya

Segundo día de la Albirroja en Osaka

Ayer se movilizó con intensidad de cara a los dos partidos.

Por Redacción D10
Paseo. En otro momento, los paraguayos caminaron por calles de Osaka.

La Selección Paraguaya tuvo ayer su segunda movilización en Osaka, Japón, aguardando el primero de los dos juegos que tiene previsto disputar en tierras asiáticas, el primero, contra Japón este viernes.

Los futbolistas realizaron ejercicios de activación general. Luego hicieron una activación dinámica y ejercicios técnico-tácticos específicos y trabajos tácticos.

La preparación física estuvo a cargo de los profesores Sergio Chiarelli y Pedro Arbelaiz, mientras que las tareas tácticas fueron guiadas por el entrenador Gustavo Alfaro junto a sus asistentes, Carlos González y Claudio Cristofanelli.

El próximo entrenamiento del combinado nacional está previsto para hoy jueves, a las 09:30 (hora local), nuevamente en el Complejo Deportivo J. Green Sakai, en una sesión que se desarrollará a puertas cerradas. A las 17:30, Alfaro dará una rueda de prensa.

Redacción D10
