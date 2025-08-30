30 ago. 2025
Segunda pulseada final en el Premium

Cerro Porteño y Afemec disputan este sábado la final revancha de la Liga Premium de Futsal FIFA.

Cerro Porteño y Afemec definen al campeón de la Liga Premium de Futsal FIFA.

Hoy, en el Polideportivo de la Cooperativa Capiatá, desde las 13:30, se disputa la segunda final de la Liga Premium entre Cerro Porteño ante Afemec.

El Azulgrana arriba al choque con ventaja, ya que en la primera pulseada venció por 4-2 con anotaciones de Enmanuel Ayala (2), Emerson Méndez y Diego Poggi. Descontaron para los lambareños Gonzalo Agüero y Marcos Antonio Solís.

En caso de igualdad de puntos y goles al término del partido de vuelta, habrá alargue de 5 (cinco) minutos por tiempo (total de 10 minutos), y de persistir la igualdad, se ejecutarán 5 (cinco) tiros penales por sector para definir al campeón de la temporada 2025 y representante de Paraguay en la edición 2026 de la Libertadores Futsal.

