Recoleta amarga a Libertad

Recoleta amargó el reencuentro de Libertad con la victoria por la fecha 18 del torneo Clausura.

Rodrigo Villalba abrió la cuenta para Libertad y Matías Espinoza en contra igualó para Recoleta en la primera parte.

En el segundo tiempo, Óscar Acuña puso 2-1 el marcador para Libertad pero Sebastián Vargas empató 2-2 el compromiso para Recoleta a los 92 minutos.

Recoleta suma 25 puntos y se ubica en la sexta posición. Libertad está decimo con 19 unidades.

La próxima fecha, la número 19 del torneo Clausura, Recoleta visitará a General Caballero de JLM y Libertad recibirá a Olimpia.

