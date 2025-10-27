26 oct. 2025
Torneo Clausura

Recoleta amarga a Libertad

Recoleta amargó a Libertad y terminó igualando el compromiso sobre el final del partido.

Octubre 26, 2025 10:15 p. m. • 
Por Redacción D10
20251026_220441.jpg

Libertad y Recoleta empataron por la fecha 18 del Clausura.

Recoleta amargó el reencuentro de Libertad con la victoria por la fecha 18 del torneo Clausura.

Rodrigo Villalba abrió la cuenta para Libertad y Matías Espinoza en contra igualó para Recoleta en la primera parte.

En el segundo tiempo, Óscar Acuña puso 2-1 el marcador para Libertad pero Sebastián Vargas empató 2-2 el compromiso para Recoleta a los 92 minutos.

Recoleta suma 25 puntos y se ubica en la sexta posición. Libertad está decimo con 19 unidades.

La próxima fecha, la número 19 del torneo Clausura, Recoleta visitará a General Caballero de JLM y Libertad recibirá a Olimpia.

Libertad Recoleta Torneo Clausura
Redacción D10
