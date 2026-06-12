Otro show de nivel mundial

La capital de nuestro país vivirá este viernes una gran fiesta por el regreso de la Albirroja a la Copa del Mundo de la FIFA tras 16 años de ausencia, con actividades en las que se espera una multitudinaria concurrencia. Sin dudas, la calle Palma y el Puerto de Asunción serán las paradas obligatorias para los hinchas. La cita arranca en estos sitios desde las 17:00.

