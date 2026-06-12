12 jun. 2026
Copa del Mundo

Otro show de nivel mundial

Estados Unidos comenzó este viernes el Mundial de fútbol tras las ceremonias de inauguración el jueves en México y hoy en Canadá con una fiesta de estrellas como Kety Perry y el primer partido entre el equipo de las Barras y las Estrellas y Paraguay.

Junio 12, 2026 07:46 p. m. • 
Por Redacción D10
SoFi Stadium

Varios artistas hicieron vibrar a los presentes en el SoFi Stadium.

Foto: AFP

El partido que se disputa en el Estadio de Los Ángeles, en la ciudad de Inglewood, tiene previsto contar con la presencia del secretario de Estado, Marco Rubio, en representación del ejecutivo estadounidense, y el presidente de Paraguay, Santiago Peña.

EN DESARROLLO.

Mundial FIFA 2026 Estados Unidos Paraguay
Redacción D10
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