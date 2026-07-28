El jugador alemán que aún sufre el recuerdo de la tapada de Orlando Gill

El delantero de la selección de Alemania, Nick Woltemade, volvió a recordar la eliminación de su equipo a manos de Paraguay tras una dramática tanda de penales.

En una charla transmitida por Google junto al histórico jugador alemán Thomas Müller, el atacante teutón de 24 años analizó lo sucedido en la definición desde los doce pasos y se refirió a la astucia del portero paraguayo Orlando Gill para adivinar la dirección de su remate.

El atacante germano explicó la estrategia mental que intentó aplicar antes de ejecutar su penal frente al arquero albirrojo. Woltemade reconoció que pensó en cambiar la trayectoria habitual de sus disparos para sorprender al arquero paraguayo; sin embargo, Gill terminó ganándole el duelo psicológico en la línea de gol de manera contundente.

Refiriéndose a la jugada y a la astucia de Gill, el delantero alemán expresó: “Yo era el listo si ejecutaba a la derecha, pero al final resultó que el listo era él” , en alusión a la lectura de juego del jugador de San Lorenzo de Almagro.

A pesar del trago amargo y la atajada que festejó todo un país, el alemán aseguró no arrepentirse de haber asumido la responsabilidad y afirmó que volvería a patear en una situación similar.

Gill, por su parte, se encuentra muy cerca de ser transferido al fútbol europeo.