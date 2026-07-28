Cucurella cumple su promesa y se tatúa la cara de Luis de la Fuente

“Promesa cumplida”, afirmó Cucurella en su cuenta de Instagram, en la que publicó unos vídeos haciéndose el tatuaje en el codo del brazo izquierdo.

La imagen representa la cara del seleccionador de España, Luis de la Fuente, sujetando la Copa del Mundo.

El defensa español, que se encuentra de vacaciones antes de unirse al Real Madrid, había prometido durante la concentración de la Roja en el Mundial que si España ganaba el torneo se tatuaría la cara del seleccionador.

“Histórico”, escribió en respuesta a la iniciativa su compañero en la selección Mikel Merino, junto a un emoji riéndose y una llama.

“Impresionante”, añadió el tenista español Carlos Alcaraz con una imagen de un aplauso.

Otros jugadores de La Roja como Borja Iglesias, Yeremy Pino o Álex Baena fueron sumándose a lo largo del Mundial o una vez conquistado el título a la promesa de tatuarse el rostro del seleccionador. Aunque por el momento sólo Cucurella ha cumplido con su palabra.