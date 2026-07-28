28 jul 2026
Copa del Mundo

IFAB admite error arbitral en el partido Suiza-Argentina

La IFAB admitió que el delantero suizo Breel Embolo fue expulsado por un error en el protocolo del VAR en el partido de cuartos de final entre Argentina.

Julio 28, 2026 02:19 p. m. • 
Por Redacción D10
argentina suiza.jpg

El árbitro del partido de Suiza vs. Argentina muestra una tarjeta roja a Embolo.

Foto: Gentileza

La International Football Association Board (IFAB), el organismo que establece y regula las reglas del fútbol, emitió una circular este martes en la que admite, de forma indirecta, que el delantero suizo Breel Embolo fue expulsado por un error en el protocolo del VAR en el partido de cuartos de final entre Argentina y Suiza del pasado Mundial, que terminó con la victoria de la Albiceleste por 3-1 en la prórroga.

El futbolista suizo fue expulsado en el minuto 72, con empate 1-1, en el partido de cuartos de final que enfrentó a Argentina y Suiza.

Embolo recibió doble amonestación tras ver una segunda tarjeta amarilla por simulación después de una disputa con Leandro Paredes. El árbitro del encuentro, Joao Pinheiro, sacó amarilla al zaguero argentino en primera instancia, pero el VAR intervino para anular dicha tarjeta y sancionar al atacante suizo por simulación.

Según explica la IFAB en la circular número 34, el VAR puede intervenir si se ha producido un error al identificar al futbolista amonestado, pero no puede utilizarse para revisar la infracción en sí.

“Una tarjeta amarilla (amonestación) que no constituya una segunda tarjeta amarilla solo podrá ser objeto de revisión para identificar al jugador que cometió la infracción sancionada; la propia infracción no podrá ser revisada ni modificada”, expone el documento de la IFAB.

En otra circular, la número 32, la IFAB explica que “los siguientes incidentes, que ocurren con poca frecuencia, pasarán a ser susceptibles de revisión conforme al protocolo del VAR: tarjetas rojas derivadas de una segunda tarjeta amarilla mostrada de forma manifiestamente incorrecta, error de identidad cuando se muestre una tarjeta amarilla o roja a un jugador, pero la infracción por la que se ha mostrado la tarjeta haya sido cometida por otro jugador de cualquiera de los dos equipos”.

Asimismo, admite que, diez años después de la introducción del protocolo del videoarbitraje, se llevará a cabo “una revisión para identificar posibles mejoras destinadas a incrementar la eficiencia y la equidad del sistema VAR”. EFE

Copa del mundo IFAB Suiza
Redacción D10
Más contenido de esta sección
RONALDO.jpg
Copa del Mundo
Ronaldo exalta dominio de España sobre Argentina: “Fue una auténtica paliza”
Ronaldo Nazário aseguró que la victoria de España frente a Argentina fue “una auténtica paliza”, al destacar el control total del conjunto europeo durante la final del Mundial 2026, pese a haber triunfado solo con un gol.
Julio 22, 2026 06:12 p. m.
 · 
Redacción D10
maathi.jpg
Copa del Mundo
El once ideal del Mundial 2026, según la FIFA
La FIFA dio a conocer oficialmente el equipo ideal de la Copa del Mundo 2026.
Julio 22, 2026 04:23 p. m.
Claudio Tapia_19814604.jpg
Copa del Mundo
Incautaron teléfonos de Chiqui Tapia en Estados Unidos
El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, fue retenido en el aeropuerto de Nueva York y, junto con los de otros dirigentes, le fueron secuestrados sus teléfonos por la FBI.
Julio 22, 2026 03:35 p. m.
 · 
Redacción D10
argentina
Copa del Mundo
¿Problemas internos en Argentina?
Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, habló con la prensa y fue contundente sobre el punto. Los rumores crecieron tras viralizarse una extraña arenga de Lionel Messi.
Julio 21, 2026 05:54 p. m.
 · 
Redacción D10
images (1).jfif
Copa del Mundo
Vinicius muestra su impactante cambio estético
El atacante brasileño del Real Madrid, Vinicius Jr., se sometió a una cirugía estética tras su paso por el Mundial.
Julio 21, 2026 04:09 p. m.
 · 
Redacción D10
Lionel Scaloni
Copa del Mundo
Scaloni mantiene dudas sobre su futuro
Lionel Scaloni mantuvo este martes la incertidumbre sobre su futuro y agradeció el multitudinario recibimiento brindado por los aficionados al plantel que se quedó con el vicecampeonato en Norteamérica 2026.
Julio 21, 2026 03:55 p. m.
 · 
Redacción D10