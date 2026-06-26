Se conocerá el futuro de las selecciones del Grupo G

Criticada desde el inicio del Mundial, Bélgica necesita vencer y convencer ante Nueva Zelanda, durante el viernes de Vancouver, para avanzar a dieciseisavos de final y evitar una nueva desilusión que acentúe el declive, o provoque incluso la caída definitiva, de su “Generación de Oro”, que llegó a ser tercera del mundo en 2018.

Bélgica llega a la última jornada del Grupo G con 2 puntos, después de ese empate y el registrado en la primera fecha ante Egipto (1-1). Por ello ganar a Nueva Zelanda, teóricamente el equipo más débil de la llave, parece una obligación.

Enfrente estará una Nueva Zelanda cuyo principal argumento es que no tiene nada que perder. Suma un punto, después del empate 2-2 ante Irán y la derrota 3-1 ante Egipto, y todo el mundo parece colocarle el cartel de víctima perfecta para que Bélgica despierte por fin.

Ahora la cita con la historia pasa por conseguir una primera victoria que dé el boleto a dieciseisavos, para atraer la mirada hacia el fútbol, al menos por unos días, en un país hipnotizado por el rugby. El choque comenzará a las 00:00 de este sábado 27 de junio.

Egipto vs. Irán, por la misma hazaña

Con el mismo objetivo, el de pasar por primera vez en la historia a la segunda fase de una Copa del Mundo, las selecciones de Egipto e Irán se enfrentan este viernes en Seattle en un partido por el cierre del Grupo G.

El propósito de meterse en los dieciseisavos de final no es para nada una utopía en ambos casos, ya que los ‘Faraones’ son líderes de su zona con cuatro puntos y los iraníes ocupan la segunda plaza con dos, por delante de Bélgica, que antes del inicio del torneo era la favorita para barrer a sus tres rivales.

Con los empates frente a Nueva Zelanda y Bélgica le han dado a Irán confianza y solidaridad dentro de la cancha, lo que espera contra Egipto para conseguir una victoria que le podría dar no solo el pase a la siguiente ronda, sino avanzar como primera del Grupo G. El encuentro está marcado para las 00:00 del sábado 27 de junio.