14 ago. 2025
Nacional

Sarabia piensa en doble

Pedro Sarabia, entrenador de Nacional, prepara los partidos que tendrá que animar frente a Sportivo Trinidense.

Agosto 14, 2025 12:44 p. m. • 
Por Redacción D10
sarabias.jpg

Pedro Sarabia, entrenador de Nacional.

El técnico de Nacional, Pedro Sarabia, conversó este jueves con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y analizó lo que serán los enfrentamientos que le tocará tener frente a Sportivo Trinidense por el torneo Clausura y la Copa Paraguay.

El duelo por el segundo torneo del año en la APF será este domingo a las 18.30, mientras que el lance por los octavos de final de la Copa de Todos, aún no fue fijado por la dirección de competiciones ya que aún se encuentra en plena disputa la fase 3 del certamen.

“Es un equipo compacto, vienen con buenos resultados. Nosotros también estamos bien. Va a ser un gran partido”, expresó El Cabo en la 1080 AM.

DE A POCO. El DT Albo contó que Thomás Gutiérrez evoluciona favorablemente tras la conmoción cerebral que sufrió, pero se lo llevará con precaución antes de volver a competir con plenitud.

Pedro Sarabia Nacional Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
GvqTXxJWUAEmxcl.jpeg
Nacional
Nacional presenta a su nuevo delantero
El Tricolor, que este sábado enfrenta a Guaraní, presentó a su nuevo refuerzo para el Clausura.
Julio 12, 2025 10:58 a. m.
 · 
Redacción D10
Contento por volver al triunfo, demostramos carácter, personalidad y rebeldía. A seguir por este camino!.jpg
Nacional
Fin de la novela: Monteagudo no sigue en Nacional
El Albo dio vuelta atrás y finalmente Juan Cruz Monteagudo no continuará en Barrio Obrero.
Julio 09, 2025 11:53 a. m.
 · 
Redacción D10
Contento por volver al triunfo, demostramos carácter, personalidad y rebeldía. A seguir por este camino!.jpg
Nacional
Monteagudo renovará su vínculo contractual
El zaguero Juan Cruz Monteagudo renovará su contrato con Nacional, después de varios tires y aflojes con la dirigencia académica.
Julio 09, 2025 07:16 a. m.
 · 
Redacción D10
Contento por volver al triunfo, demostramos carácter, personalidad y rebeldía. A seguir por este camino! (1).jpg
Nacional
Monteagudo, en total incertidumbre
El zaguero argentino, Juan Cruz Monteagudo todavía no oficializó la extensión de su vínculo con Nacional.
Julio 03, 2025 07:59 p. m.
 · 
Redacción D10
GuuUrLiXAAAwnTq.jpeg
Nacional
Sarabia continúa esperando incorporaciones
Pedro Sarabia, estratega de Nacional, ha sufrido más bajas que incorporaciones en este mercado de pases.
Julio 02, 2025 08:04 a. m.
 · 
Redacción D10
tiago caballero_61542103.jpg
Nacional
¿Cómo siguen las negociaciones por Caballero?
Enrique Sánchez, presidente de Nacional, contó que Cerro Porteño y Olimpia están interesados en Tiago Caballero, pero hasta ahora ninguno logró asegurar al delantero.
Junio 30, 2025 12:00 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más