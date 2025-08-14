Sarabia piensa en doble

El técnico de Nacional, Pedro Sarabia, conversó este jueves con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y analizó lo que serán los enfrentamientos que le tocará tener frente a Sportivo Trinidense por el torneo Clausura y la Copa Paraguay.

El duelo por el segundo torneo del año en la APF será este domingo a las 18.30, mientras que el lance por los octavos de final de la Copa de Todos, aún no fue fijado por la dirección de competiciones ya que aún se encuentra en plena disputa la fase 3 del certamen.

“Es un equipo compacto, vienen con buenos resultados. Nosotros también estamos bien. Va a ser un gran partido”, expresó El Cabo en la 1080 AM.

DE A POCO. El DT Albo contó que Thomás Gutiérrez evoluciona favorablemente tras la conmoción cerebral que sufrió, pero se lo llevará con precaución antes de volver a competir con plenitud.