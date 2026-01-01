01 ene. 2026
Nacional

Nacional recibe el Año Nuevo presentando a Roque Santa Cruz

Nacional confirmó al histórico Roque Santa Cruz como nuevo refuerzo para la temporada 2026.

Enero 01, 2026 05:38 a. m. • 
Por Redacción D10
IMG-20260101-WA0000.jpg

Roque Santa Cruz se convirtió en nuevo jugador de Nacional.

Nacional recibió el Año Nuevo anunciando nada más y nada menos que al histórico Roque Santa Cruz como refuerzo para la temporada 2026.

Roque Santa Cruz llega a Barrio Obrero a sus 44 años tras un paso exitoso por Libertad donde cosechó varios títulos durante las cuatro temporadas que estuvo al servicio del repollero.

Nacional será el tercer equipo del fútbol paraguayo para Roque Santa Cruz, anteriormente vistió las camisetas de Libertad y Olimpia dejando buenos rendimientos, goles y títulos, lo que buscará repetir en la Academia que confía en el podería del experimentado delantero.

Nacional tendrá por delante un 2026 cargado de desafíos ya que participará de la Conmebol Sudamericana enfrentando a Recoleta. De pasar, jugará la fase de grupos.

El otro reto del Trico es volver a consagrarse a nivel local y sueña con lograrlo de la mano del histórico Roque Santa Cruz.

Nacional Roque Santa Cruz Libertad
Redacción D10
