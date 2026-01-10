Gol de Roque y minutos para el chico de 13 años

Este sábado, Nacional y Sportivo Ameliano jugaron dos amistosos para comenzar a agarrar ritmo de cara a la temporada 2026. El primer choque acabó igualado sin goles, pero en el segundo ya se registraron emociones.
Y uno de los responsables de sacudir las fue Roque Santa Cruz. El experimentado llegó a la Academia tras no renovar con Libertad y ya se hizo sentir en el área con la casaca de su nuevo equipo. Los otros dos tantos fueron hechos por Orlando Gaona Lugo y Richard Prieto.
Por otro lado, también tuvo minutos Santiago Galeano, el chico de 13 años que está entrenando con el plantel principal. En charla con Fútbol a lo Grande, Lorenzo Frutos, coordinador de las Divisiones Formativas de Nacional señaló que lo irán llevando de a poco.
También resaltó que en su categoría marca mucha diferencia, no solo por su calidad sino también por su físico. Debido a esta situación fue premiado para hacer tener este roce con el plantel principal.