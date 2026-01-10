10 ene. 2026
Nacional

Gol de Roque y minutos para el chico de 13 años

Nacional jugó este sábado dos amistosos ante Sportivo Ameliano y en uno de ellos marcó Roque Santa Cruz. Además, Santiago Galeano, el chico de 13 años, tuvo minutos en el encuentro.

Enero 10, 2026 02:25 p. m. • 
Por Redacción D10
Roque Santa Cruz

Roque Santa Cruz aportó un gol este sábado.

Foto: Gentileza - Nacional

Este sábado, Nacional y Sportivo Ameliano jugaron dos amistosos para comenzar a agarrar ritmo de cara a la temporada 2026. El primer choque acabó igualado sin goles, pero en el segundo ya se registraron emociones.

Y uno de los responsables de sacudir las fue Roque Santa Cruz. El experimentado llegó a la Academia tras no renovar con Libertad y ya se hizo sentir en el área con la casaca de su nuevo equipo. Los otros dos tantos fueron hechos por Orlando Gaona Lugo y Richard Prieto.

Por otro lado, también tuvo minutos Santiago Galeano, el chico de 13 años que está entrenando con el plantel principal. En charla con Fútbol a lo Grande, Lorenzo Frutos, coordinador de las Divisiones Formativas de Nacional señaló que lo irán llevando de a poco.

También resaltó que en su categoría marca mucha diferencia, no solo por su calidad sino también por su físico. Debido a esta situación fue premiado para hacer tener este roce con el plantel principal.

Nacional Roque Santa Cruz
Redacción D10
