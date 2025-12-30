Felipe Giménez, de ser compañero de Roque Santa Cruz a dirigirlo

Roque Santa Cruz seguirá su extensa y gloriosa carrera deportiva en Nacional, club que contrató a Felipe Giménez en diciembre. El actual DT del equipo, en su etapa de jugador, fue compañero del delantero que ahora será su dirigido.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, el estratega de la Academia comentó: “Con Roque nos conocemos de jóvenes, crecimos juntos, tuvo una carrera brillante. Hay una buena relación en todo sentido”.

“Lo que me sucede es algo anecdótico, teniendo la misma edad y siendo su amigo, ahora soy su entrenador. Lo hablé con él. Es un ejemplo de vida, del fútbol, es un ejemplo para todos nuestros chicos”, confesó.

Tanto Felipe Giménez como Roque Santa Cruz surgieron de las Divisiones Formativas de Olimpia, club donde debutaron en la Primera División. El ahora entrenador colgó las botas en 2015 jugando para el Deportivo Capiatá, mientras que el atacante aún jugaba en Europa.

Hoy, el fútbol los vuelve a unir, pero en distintas facetas. Ante esto, se le consultó al técnico cómo manejará esta situación y respondió: “Siendo directo, transparente, sincero, cuando tenga que jugar va a jugar y cuando tenga que jugar otro va a apoyar”.

“Lo primero que va a aportar es su trayectoria, su experiencia al vestuario”, remarcó. En Nacional, ambos buscarán pelear en la parte alta de la tabla y en cuanto a lo internacional, el primer objetivo será avanzar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.