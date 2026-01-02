Nacional presentó a Roque Santa Cruz y otros refuerzos

Nacional cumplió con la presentación de sus refuerzos, entre ellos el del experimentado atacante Roque Santa Cruz, que a sus 44 años vestirá los colores del equipo Albo.

En la presentación, el presidente de la Academia, Enrique Sánchez, llenó de elogios al flamante refuerzo del Albo, a lo que expuso: “Después de Arsenio Erico, es el jugador más relevante en Nacional, un goleador histórico y un profesional que dejó en alto la bandera de nuestro país en las mejores ligas del mundo, y tener un jugador de esta categoría es importante para el club, desde lo profesional y lo humano, sumará mucho en nuestro equipo y es un orgullo para todos nosotros”.

Roque, que debutó en Primera en el año 1997, tendrá su temporada número 30 como profesional, y Nacional será su tercer club en el fútbol paraguayo, luego de sus pasos por el Olimpia y Libertad.

MÁS NOMBRES. Junto a Roque, fueron presentados también el mediocampista Silvio Torales, el lateral Juan Feliú y el atacante Alejandro Samudio, a lo que el presidente de la Academia refirió en conversación con Fútbol a lo Grande (1080 AM): “Todos estos profesionales vienen a dar un apoyo importante al plantel, sumanos en calidad y de seguro van a aportar en positivo para el grupos que continúa”.

Acerca de nuevos nombres, Sánchez explicó que seguirán sumando: “Lucas González y Sebastián Vargas regresan de Recoleta, y con los que sumamos vamos cubriendo bien las zonas en donde el entrenador pidió sumar, entre ellos tenemos pendiente un lateral por la izquierda”.