29 dic. 2025
Nacional

Movidas en la Academia

Roque Santa Cruz tiene todo acordado para jugar el primer semestre del 2026 con Nacional. El mediocampista argentino Juan Fernando Alfaro es virtual jugador de Olimpia.

Diciembre 29, 2025 09:44 a. m. • 
Por Redacción D10
Sonriente. El delantero Roque Santa Cruz tiene como destino Barrio Obrero.

En Barrio Obrero, el mercado de pases se centra en Nacional, con ingreso y salida. En este sentido, el mediocampista argentino Juan Fernando Alfaro tiene allanado el camino para marcharse a Para Uno y ponerse la camiseta de Olimpia en la temporada 2026.

Los clubes se encuentran en la etapa de intercambios de contrato para limar los últimos detalles para hacer oficial el traspaso del volante que tuvo un gran nivel en el año.

El Decano, que se embolsó un monto importante por la venta de Guillermo Paiva al Junior de Barranquilla, utilizará parte de ese dinero para tener un elemento con garantía en el sector. De acuerdo con las informaciones de Fútbol a lo Grande, el club franjeado adquirirá el 70% del pase y el jugador firmará el nuevo contrato por 4 años.

ATRACCIÓN. En cuanto a alta se refiere, el veterano y laureado Roque Santa Cruz se alista para arribar a Nacional como refuerzo de lujo del Trico para la Sudamericana.

El atacante de 44 años de edad, que terminó su vínculo con Libertad tras cuatro años y 9 títulos logrados, está para firmar un contrato inicial por los próximos seis meses.

La presencia de Roque será una gran atracción en la Visera. El delantero tiene la mente ya en el club y está adelantando algunas tareas para llegar en óptimas condiciones al inicio de la competencia.

Tras una irregular campaña en el 2025, Nacional buscará ser protagonista en el 2026. Para ello, la dirigencia alba apostó por la energía del entrenador Felipe Giménez.

CIFRAS. 30 goles marcó Roque Santa Cruz con la camiseta de Libertad. Levantó nueve títulos con el Gumarelo. 36 partidos disputó Juan Fernando Alfaro contando todas las competencias del 2025. Marcó dos tantos.

Redacción D10
