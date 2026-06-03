San José y Colonias Gold definen posiciones

Deportivo San José enfrenta a Colonias Gold, juegan en la noche del jueves 4, en el cierre de la rueda de todos contra todos, por la Liga masculina de básquet de Primera División.

El compromiso será en el Estadio Ka’a Poty desde las 19:30 y servirá para definir posiciones de cara a las semifinales, ronda en donde ya se encuentran el Olimpia Kings y Félix Pérez Cardozo. Ganando el Santo, trepará a la cima y su rival será Félix Perez Cardozo, mientras que si el ganador es Colonias, el calendario de duelos será: Olimpia vs. FPC y San José vs. Colonias Gold.

A su vez en la Copa Comuneros, este jueves 4 se juega la primera fecha con los compromisos entre: Ciudad Nueva vs. San Alfonzo (Luis Fernández) y Campoalto vs. Deportivo Amambay (Comando Logístico). Ambos duelos arrancan a las 20:30.