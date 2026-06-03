03 jun. 2026
Otros Deportes

San José y Colonias Gold definen posiciones

Se juega el último juego de la fase regular de la Liga de básquet masculino, para conocer cruces en semifinales.

Junio 03, 2026 05:31 p. m. • 
Por Redacción D10
aadadadasd.jpg

San José y Colonias prometen un gran compromiso.

Gentileza.

Deportivo San José enfrenta a Colonias Gold, juegan en la noche del jueves 4, en el cierre de la rueda de todos contra todos, por la Liga masculina de básquet de Primera División.

El compromiso será en el Estadio Ka’a Poty desde las 19:30 y servirá para definir posiciones de cara a las semifinales, ronda en donde ya se encuentran el Olimpia Kings y Félix Pérez Cardozo. Ganando el Santo, trepará a la cima y su rival será Félix Perez Cardozo, mientras que si el ganador es Colonias, el calendario de duelos será: Olimpia vs. FPC y San José vs. Colonias Gold.

A su vez en la Copa Comuneros, este jueves 4 se juega la primera fecha con los compromisos entre: Ciudad Nueva vs. San Alfonzo (Luis Fernández) y Campoalto vs. Deportivo Amambay (Comando Logístico). Ambos duelos arrancan a las 20:30.

Liga Nacional de Básquetbol Colonias Gold San José
Redacción D10
Más contenido de esta sección
futsal
Otros Deportes
Ronda 6 en la Liga Premum de futsalFIFA
Con cinco juegos prosigue la competencia masculina que organiza la APF.
Mayo 28, 2026 07:34 p. m.
 · 
Redacción D10
futsal femenino
Otros Deportes
Colonial y Exa Ysaty con goleada en el futsal femenino
Se disputó la segunda fecha de la competencia que organiza la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).
Mayo 28, 2026 04:33 p. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia kings basquet
Otros Deportes
Los favoritos no fallan en la Liga Nacional de básquet
Olimpia Kings, San José y Colonias Gold ganaron en la ronda 13 de la competencia local.
Mayo 26, 2026 03:49 p. m.
 · 
Redacción D10
joshuaaaa.jpg
Otros Deportes
Duerksen abandona por culpa del irlandés Dunne
El paraguayo Joshua Duerksen no pudo completar la prueba del sprint en el GP de Canadá en la Fórmula 2
Mayo 23, 2026 05:49 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-05-22 at 5.36.43 PM.jpeg
Otros Deportes
Un viernes “in crescendo” para Joshua Duerksen en Canadá
Nuevamente la Formula 2 visita suelos desconocidos para la categoría, pisando Canadá por primera vez en su historia para disputar la tercera ronda del campeonato, con presencia del paraguayo Joshua Duerksen.
Mayo 22, 2026 05:54 p. m.
adolfo daniel vallejo_64912668.jpg
Otros Deportes
Vallejo se prepara para Roland Garros con entrenamientos de lujo
El tenista paraguayo confirmó que debutará el martes en Roland Garros y se prepara entrenando con figuras como Jannik Sinner y Francisco Cerúndolo.
Mayo 22, 2026 03:20 p. m.
Carga Más