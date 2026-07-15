12 de Junio y Atenas darán la cara por Paraguay

Con la presencia de autoridades, dirigentes y representantes de los clubes participantes, fue presentado de manera oficial el 45.º Campeonato Sudamericano de Clubes de Fútbol de Salón AMF, certamen que se disputará en Paraguay del 28 de julio al 1 de agosto y reunirá a los mejores equipos del continente.

Durante el acto de lanzamiento también se realizó el sorteo de los grupos, dejando definidas las llaves para la primera fase de la competencia, de la que saldrán los equipos que avanzarán a las instancias decisivas.

Paraguay estará representado por 12 de Junio de Barrio Jara y Deportivo Atenas, dos instituciones que buscarán aprovechar la localía para pelear por el título continental. En el caso de 12 de Junio, llega con el antecedente de haberse consagrado campeón sudamericano en 2022 bajo la presidencia del Dr. José Miguel Ortigoza que continúa en el arco y redobla la apuesta buscando el bicampeonato.

Precisamente el Dr. José Ortigoza anunció los cuatro refuerzos que tendrá 12 de Junio de cara a este Sudamericano, ellos son: Julio Rodas, Alejandro Núñez, Daniel Benítez y el portero José “Guazú” Ortíz.

Los grupos quedaron conformados de la siguiente manera:

SERIE A



Palermo – Uruguay

12 de Junio – Paraguay

SAF Talisma – Brasil

Cotas Juniors – Bolivia

SERIE B



San Miguel – Uruguay

Atenas – Paraguay

Deportivo Churros – Chile

Furia Cruceña – Bolivia

Los organizadores destacaron la importancia de que el país vuelva a albergar una competencia de esta magnitud, resaltando la tradición y el crecimiento que ha tenido el fútbol de salón paraguayo a nivel continental. Con el sorteo ya realizado y la expectativa en aumento, solo resta esperar el inicio del torneo, que promete reunir a grandes exponentes del salonismo sudamericano en una nueva edición del campeonato más importante de clubes organizado por la AMF.