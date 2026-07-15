15 jul 2026
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Joshua Duerksen y el desafío de Spa-Francorchamps

Joshua Duerksen afronta un nuevo desafío en la Fórmula 2, con la ilusión de volver a ser protagonista en el mítico Spa-Francorchamps.

Julio 15, 2026 04:29 p. m.
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Joshua está listo para competir en Bélgica.

El piloto paraguayo Joshua Duerksen, representante de Invicta Racing, se prepara para afrontar este fin de semana la octava fecha del Campeonato de Fórmula 2, que tendrá como escenario al mítico circuito de Spa-Francorchamps, en Bélgica, uno de los trazados más emblemáticos, veloces y desafiantes del calendario internacional.

Todas las miradas estarán puestas en el joven paraguayo, que buscará volver a ser protagonista al volante de su monoplaza y seguir demostrando su talento frente a los mejores pilotos de la categoría. Tras un inicio de temporada en el que dejó muy buenas actuaciones, Duerksen intentará reencontrarse con un resultado importante en un circuito que exige precisión, valentía y un manejo impecable.

Spa-Francorchamps es considerado un templo del automovilismo mundial. Con más de siete kilómetros de extensión y curvas legendarias como Eau Rouge-Raidillon, el trazado belga pone a prueba tanto a pilotos como a equipos, además de ser conocido por sus cambiantes condiciones climáticas, capaces de modificar el desarrollo de una carrera en cuestión de minutos.

La actividad comenzará este viernes con la sesión de entrenamientos libres, prevista para las 06:05 de Paraguay, mientras que la clasificación se disputará ese mismo día desde las 11:00, instancia clave para definir la parrilla de salida de la carrera principal.

El sábado, desde las 09:15, se correrá la tradicional Sprint Race, mientras que la Feature Race, la competencia más importante del fin de semana y que otorga la mayor cantidad de puntos, se disputará el domingo a las 05:00, siempre en horario paraguayo.

Duerksen buscará aprovechar el exigente escenario de Spa-Francorchamps para sumar un buen resultado y seguir dejando en alto la bandera paraguaya en una de las categorías más competitivas del automovilismo mundial, paso previo a la Fórmula 1.

Joshua Duerksen Automovilismo Fórmula 2
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