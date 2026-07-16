16 jul 2026
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Joshua Duerksen: “Estoy muy emocionado por correr en Spa”

El circuito de Spa-Francorchamps espera a Josua Duerksen, quien llega con confianza y entusiasmo para una fecha especial de la temporada.

Julio 16, 2026 04:02 p. m.
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Joshua Duerksen, piloto paraguayo de Fórmula 2.

El piloto paraguayo Joshua Duerksen, representante del equipo Invicta Racing, ya se encuentra enfocado en el desafío que tendrá desde hoy en el legendario circuito de Spa-Francorchamps, escenario de la octava fecha del Campeonato de Fórmula 2.

A pocos días de volver a la acción, el joven corredor brindó una entrevista a la página oficial de la categoría y expresó toda su ilusión por competir en uno de los trazados más emblemáticos del automovilismo mundial.

“Para ser honesto, estoy muy emocionado”, señaló Duerksen. “Spa siempre es un circuito increíble para conducir, con todas sus curvas de alta velocidad y su historia, automáticamente me emociona mucho”.

Al ser consultado sobre las claves para lograr un buen resultado en Bélgica, Duerksen destacó la importancia de realizar una vuelta perfecta en clasificación. “Va a ser muy importante hacer una vuelta limpia porque la vuelta es muy larga. Es una vuelta de casi dos minutos y tiene siete kilómetros de longitud”, explicó.

El piloto de 22 años comenzó la temporada de gran manera al conquistar la carrera Sprint de Melbourne, en la primera fecha del campeonato. Sin embargo, desde aquella histórica victoria no ha podido regresar al podio. En las seis rondas posteriores, su mejor actuación fue el cuarto lugar obtenido en la Sprint de Montecarlo, un resultado que reflejó el potencial mostrado por el paraguayo y por el equipo Invicta Racing.

Pese a ello, Duerksen se mostró optimista y convencido de que el trabajo realizado en las últimas semanas comenzará a dar sus frutos. “Hemos tenido un comienzo de temporada muy desafortunado”, reconoció.

La actividad comenzará este viernes con la sesión de entrenamientos libres, prevista para las 06:05 de Paraguay, mientras que la clasificación se disputará desde las 11:00.

Este sábado, desde las 09:15, se correrá la tradicional Sprint Race, mientras que la Feature Race, la competencia más importante del fin de semana y que otorga la mayor cantidad de puntos, se disputará el domingo a las 05:00.

Joshua Duerksen Invicta Racing Fórmula 2
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