Joshua Duerksen puntúa en Hungría

El conductor guaraní de Invicta Racing partió en el P7 y una penalización al mexicano Noel Léon, le permitió acabar nuevamente en esa ubicación.

El viernes, en la carrera de clasificación en Budapest, Hungría, en donde se corre esta jornada del campeonato de la Fórmula 2, el paraguayo tuvo un buen ritmo y arañó la primera posición, pero se quedó con el cuarto puesto.

En lo que va de la temporada, Duerksen cuenta con 38 unidades, lejos de los 161 puntos que tiene el búlgaro Nikola Tsolov. La sprint de ayer fue ganada por el italiano Gabriele Mini de MP Motorsport, el sueco Dino Beganovic de Presas Lucas Oil finalizó en la segunda posición y el neerlandés Laurens Van Hoepen de Trindent completó el podio.

El domingo la feature race comenzará a las 06:25 de nuestro país.