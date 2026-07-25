25 jul 2026
Automovilismo

Joshua Duerksen puntúa en Hungría

En la sprint de la novena fecha de la temporada 2026, el piloto paraguayo Joshua Duerksen supo sumar dos puntos al acabar séptimo en los 4,381 kilómetros del autódromo Hungaroring.

Julio 25, 2026 04:59 p. m. • 
Por Redacción D10
Joshua Duerksen

Joshua Duerksen aguarda la carrera principal.

Foto: Gentileza - Invicta Racing

El conductor guaraní de Invicta Racing partió en el P7 y una penalización al mexicano Noel Léon, le permitió acabar nuevamente en esa ubicación.

El viernes, en la carrera de clasificación en Budapest, Hungría, en donde se corre esta jornada del campeonato de la Fórmula 2, el paraguayo tuvo un buen ritmo y arañó la primera posición, pero se quedó con el cuarto puesto.

En lo que va de la temporada, Duerksen cuenta con 38 unidades, lejos de los 161 puntos que tiene el búlgaro Nikola Tsolov. La sprint de ayer fue ganada por el italiano Gabriele Mini de MP Motorsport, el sueco Dino Beganovic de Presas Lucas Oil finalizó en la segunda posición y el neerlandés Laurens Van Hoepen de Trindent completó el podio.

El domingo la feature race comenzará a las 06:25 de nuestro país.

Joshua Duerksen Fórmula 2
Redacción D10
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