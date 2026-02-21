21 feb. 2026
Torneo Apertura

Cerro Porteño vs. Olimpia: Pasión sin límites

Cerro Porteño y Olimpia animarán esta tarde una nueva edición del superclásico del fútbol paraguayo.

Febrero 21, 2026 08:41 a. m.
ollaaaa.jpg

Cerro Porteño quiere cortar su racha negativa en La Nueva Olla ante Olimpia.

Imagen: Enzo Pertile - ÚH

Un nuevo campeonato arranca y termina hoy, cuando los dos clubes con mayor arrastre de hinchas estén frente a frente para una nueva edición del superclásico paraguayo.

A partir de las 18:30, gran parte de la afición nacional estará pendiente de lo que ocurra en el Cerro Porteño vs. Olimpia, que se jugará en barrio Obrero por la fecha 6 del torneo Apertura 2026.

El entrenador del Ciclón, Jorge Bava, prepara varios cambios para encarar este duelo, algunos obligados como la inclusión de Lucas Quintana en lugar de Gustavo Velázquez quien no estará por lesión. Ignacio Aliseda no se entrenó con normalidad en los últimos días y Santiago Mosquera estaría para arranca.

Además, se espera el regreso de Blas Riveros por la zona izquierda de la defensa y de Juan Manuel Iturbe en la parte ofensiva acompañando a Pablo Vegetti.

Por su parte, en el Decano el técnico Pablo Vitamina Sánchez perfila a Adrián Alcaraz para que ocupe el lugar de Sebastián Ferreira, quien fue expulsado en la fecha pasada mientras que Juan Fernando Alfaro recuperará su puesto en el sector medio.

La única duda del DT pasa por Iván Leguizamón, a quien se lo va a esperar hasta último momento para el choque de esta tarde. Si no llega arrancará en su lugar el argentino Franco Alfonso.

Cerro Porteño Olimpia Torneo Apertura
Más contenido de esta sección
Policía Nacional
Torneo Apertura
Unos 4.000 efectivos resguardarán superclásico entre Cerro Porteño y Olimpia
Unos 4.000 efectivos estarán el sábado a cargo de la seguridad del primer superclásico del Torneo Apertura de Paraguay entre Cerro Porteño y Olimpia, que marchan en la octava y tercera posición de la tabla, informó este viernes el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez.
Febrero 20, 2026 02:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Juan Núñez_65786029.jpg
Torneo Apertura
Viernes de intenso fútbol de Primera
Dos atractivos partidos nos tiene preparados la calurosa agenda de viernes en la máxima categoría, uno de ellos se disputará en la capital del país y el otro juego en el Norte.
Febrero 20, 2026 08:23 a. m.
 · 
Redacción D10
bgsg.jfif
Torneo Apertura
Nacional y Ameliano se frenan en la Visera
A Nacional se le escapó el triunfo sobre el final y cedió un empate 1-1 ante Ameliano en el Arsenio Erico.
Febrero 19, 2026 10:30 p. m.
Nestor camacho trinidense
Torneo Apertura
San Lorenzo consigue su primer punto en el Apertura
San Lorenzo y Sportivo Trinidense empataron 1-1 en el Gunther Vogel.
Febrero 19, 2026 08:30 p. m.
 · 
Redacción D10
Árbitro
Torneo Apertura
Los árbitros para el viernes
Mientras se sigue aguardando por el árbitro del superclásico, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer a los jueces que estarán en los juegos del viernes, por la sexta fecha del Torneo Apertura.
Febrero 19, 2026 05:40 p. m.
 · 
Redacción D10
NAC-AME.png
Torneo Apertura
Nacional vs. Sportivo Ameliano: Paso a paso
Nacional, líder del torneo Apertura, recibe desde las 20:30 al Sportivo Ameliano en el Arsenio Erico por la fecha 6. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del juego.
Febrero 19, 2026 04:48 p. m.
Carga Más