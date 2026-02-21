Cerro Porteño vs. Olimpia: Pasión sin límites

Un nuevo campeonato arranca y termina hoy, cuando los dos clubes con mayor arrastre de hinchas estén frente a frente para una nueva edición del superclásico paraguayo.

A partir de las 18:30, gran parte de la afición nacional estará pendiente de lo que ocurra en el Cerro Porteño vs. Olimpia, que se jugará en barrio Obrero por la fecha 6 del torneo Apertura 2026.

El entrenador del Ciclón, Jorge Bava, prepara varios cambios para encarar este duelo, algunos obligados como la inclusión de Lucas Quintana en lugar de Gustavo Velázquez quien no estará por lesión. Ignacio Aliseda no se entrenó con normalidad en los últimos días y Santiago Mosquera estaría para arranca.

Además, se espera el regreso de Blas Riveros por la zona izquierda de la defensa y de Juan Manuel Iturbe en la parte ofensiva acompañando a Pablo Vegetti.

Por su parte, en el Decano el técnico Pablo Vitamina Sánchez perfila a Adrián Alcaraz para que ocupe el lugar de Sebastián Ferreira, quien fue expulsado en la fecha pasada mientras que Juan Fernando Alfaro recuperará su puesto en el sector medio.

La única duda del DT pasa por Iván Leguizamón, a quien se lo va a esperar hasta último momento para el choque de esta tarde. Si no llega arrancará en su lugar el argentino Franco Alfonso.