29 ene. 2026
Torneo Apertura
Rubio Ñu vs. Recoleta: Paso a paso
Rubio Ñu recibe en La Arboleda a Recoleta (20:15) en el cierre de la segunda fecha del torneo Apertura. No te pierdas las incidencias y estadísticas del partido.
Enero 29, 2026 05:03 p. m.
La Arboleda será escenario de un atractivo encuentro.
Rubio Ñu
Recoleta
Torneo Apertura
Más contenido de esta sección
Torneo Apertura
Libertad se impuso con lo justo a Ameliano
Libertad sumó su primera victoria en el Apertura, por 1-0, en un juego de pocas emociones.
Enero 28, 2026 08:00 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Una lesión podría alejar a Aldo Pérez del Mundial
El club Guaraní emitió este miércoles un comunicado poco alentador sobre la lesión del guardameta Aldo Pérez quién sufrió un golpe en la rodilla, en la fecha 1 del Torneo Apertura ante Olimpia.
Enero 28, 2026 07:17 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
2 de Mayo vs. Olimpia: Paso a paso
2 de Mayo y Olimpia se miden esta noche en el estadio Río Parapití, por la segunda fecha del Torneo Apertura.
Enero 28, 2026 05:10 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Libertad vs. Sportivo Ameliano: Paso a paso
Libertad y Sportivo Ameliano chocan esta tarde en La Huerta, por la segunda fecha del Torneo Apertura.
Enero 28, 2026 04:07 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Olimpia visita a 2 de Mayo en la Terraza
Olimpia buscará encadenar su segunda victoria en el torneo Apertura visitando esta noche a 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero.
Enero 28, 2026 09:48 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Libertad y Ameliano chocan en La Huerta
Libertad y Sportivo Ameliano se verán las caras en La Huerta por la fecha 2 del torneo Apertura del fútbol paraguayo.
Enero 28, 2026 09:17 a. m.
·
Redacción D10
