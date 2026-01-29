29 ene. 2026
Torneo Apertura

Rubio Ñu cierra la fecha ante Recoleta

Desde las 20:15, La Arboleda de Rubio Ñu albergará el duelo del local ante Recoleta y con este encuentro se completará el segundo capítulo del Torneo Apertura.

Enero 29, 2026 09:43 a. m. • 
Por Redacción D10
Rubio Ñu

Rubio Ñu será local este jueves.

Foto: Gentileza - Rubio Ñu

La segunda fecha del Torneo Apertura se pone fin en Santísima Trinidad, con el duelo que sostendrá Rubio Ñu con Recoleta.

El último enfrentamiento de la segunda jornada se disputará en cancha del Albiverde, en La Arboleda, a partir de las 20:15, cuando reciba al Canario.

En cuanto los números inmediatos se puede mencionar que los dos conjuntos empataron sus respectivos partidos. Rubio Ñu igualó 2-2 ante el Sportivo Ameliano en Villeta y el resultado de Recoleta fue de 1-1 ante el Sportivo Trinidense en el Ricardo Gregor en Campo Grande.

Rubio Ñu Recoleta

Torneo Apertura Rubio Ñu Recoleta
Redacción D10
