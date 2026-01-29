Rubio Ñu cierra la fecha ante Recoleta

La segunda fecha del Torneo Apertura se pone fin en Santísima Trinidad, con el duelo que sostendrá Rubio Ñu con Recoleta.

El último enfrentamiento de la segunda jornada se disputará en cancha del Albiverde, en La Arboleda, a partir de las 20:15, cuando reciba al Canario.

En cuanto los números inmediatos se puede mencionar que los dos conjuntos empataron sus respectivos partidos. Rubio Ñu igualó 2-2 ante el Sportivo Ameliano en Villeta y el resultado de Recoleta fue de 1-1 ante el Sportivo Trinidense en el Ricardo Gregor en Campo Grande.