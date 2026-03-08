Rubio Ñu aguarda al 2 de Mayo

En la continuidad de la fecha 9 del Torneo Apertura 2026, Rubio Ñu (12 puntos) recibirá al 2 de Mayo (5), desde las 20:30, en La Arboleda.

Para este juego fue designado como juez principal Álvaro Giménez. Sus asistentes serán Carmelo Candia y Derlys González. Mientras que Édgar Galeano es el encargado del VAR.

Este juego tendrá como protagonistas a dos equipos que llegan confiados después de ganar en la última jornada. El Albiverde, por su parte, superó a Luqueño por la mínima (1-0). Mientras que el Gallo Norteño le ganó por el mismo resultado al Sportivo Trinidense.