Olimpia estrena título de campeón

El DT franjeado apostará por las alternativas, de cara a los desafíos en la Sudamericana.

Olimpia enfrenta en el Defensores del Chaco al Sportivo San Lorenzo por la fecha 20 del torneo Apertura 2026, a partir de las 17:45.

El Decano estrena su condición de campeón del semestre, título logrado en la jornada anterior con el empate frente a Sportivo Ameliano con empate 1-1.

Se aguarda una fiesta en las gradas y en el campo, como prolongación del buen momento del equipo, que con regularidad y juego ascendente fue consolidando el éxito en el torneo local, liquidando el expediente con tres fechas de anticipación para enfocarse de lleno en el desafío internacional, ya que la apuesta total es ahora en la Copa Sudamericana, buscando acceder como líder de grupo a los octavos de final.

El entrenador Pablo Vitamina Sánchez dará descanso a varios de los recurrentes titulares, buscando potenciar el grupo de cara a los juegos de la otra semana en Copa y para observar alternativas de cara a planificar lo que se viene para el próximo semestre.

A su vez, en el elenco rayadito, Troadio Duarte se estrena como entrenador con la difícil misión de levantar a un equipo que se encuentra hundido en la clasificación y en el promedio y que hasta el momento suma un solo triunfo.

Detalles del compromiso

Sportivo San Lorenzo vs. Olimpia

Estadio: ueno Defensores del Chaco.

Hora: 17:45.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Luis Onieva y Guido Miranda.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Fernando López.

AVAR: Zulma Quiñónez.