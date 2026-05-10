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10 may. 2026
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San Lorenzo vs. Olimpia: Paso a paso
San Lorenzo recibe al flamante campeón Olimpia en el Defensores del Chaco a partir de las 17:45 por la fecha 20 del torneo Apertura.
Mayo 10, 2026 02:40 p. m. •
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San Lorenzo y Olimpia chocan por la fecha 20.
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San Lorenzo
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Torneo Apertura
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