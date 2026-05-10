10 may. 2026
Torneo Apertura

Luqueño recibe a Libertad en Itauguá

Sportivo Luqueño y Libertad se enfrentan en un choque sin mayor relevancia para este Torneo Apertura, más allá de la importancia del acumulativo para ambos y el promedio para Luqueño.

Mayo 10, 2026 10:29 a. m. • 
Por Redacción D10
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Luqueño y Libertad se medirán en la fría noche de domingo.

El encuentro tendrá lugar en el Estadio ueno Luis Salinas a las 20:00 horas, donde el Chanchón buscará hacer valer su condición de local ante el Gumarelo.

La justicia en el campo estará a cargo del árbitro principal Juan Gabriel Benítez, quien estará asistido en las bandas por Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar, mientras que en la cabina del VAR el análisis estará en manos de Ulises Mereles.

Luqueño viene de hilar dos partidos sin perder, encontrando cierto equilibrio, mientras Libertad ganó dos partidos seguidos después de un buen tiempo.

LA CIFRA. 2 partidos seguidos ganados no hilaba Libertad desde marzo, cuando se impuso a San Lorenzo y Luqueño.

Detalles del compromiso:

Sportivo Luqueño vs. Libertad

Estadio: ueno Luis Salinas.

Hora: 20:00.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Esteban Testta.

Luqueño Libertad Torneo Apertura
Redacción D10
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