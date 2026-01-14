Rubén Lezcano marca su primer gol en Fluminense

El volante ofensivo paraguayo Rubén Lezcano, quien hasta ahora había tenido pocos minutos con el Fluminense y no había marcado aun, se inauguró como anotador por la primera fecha del Campeonato Carioca disputada contra el Madureira.

Lezcano anotó el 1 a 0 transitorio. Recibió la pelota en el centro del área tras un contragolpe, y definió con toque sutil con pierna zurda para adelantar a su equipo. Sin embargo, Marcão puso de nuevo la igualdad antes del fin de la primera etapa.

En el complemento, John Kennedy desniveló el marcador muy cerca del final (89 minutos). Lezcano disputó el compromiso hasta el minuto 74 cuando dejó su lugar para el ingreso de Agner. El próximo compromiso de Fluminense será frente al Boavista, el 17 de enero.

El ex Libertad del fútbol paraguayo fue vinculado en un momento con Cerro Porteño. Sin embargo, la operación no avanzó ya que el delantero quiere seguir jugando en el exterior.