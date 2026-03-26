Ronda definitoria en el Nacional fútbol de salón

En la noche del viernes 27 se disputa la tercera y última fecha del cuadrangular final en el Campeonato Nacional de fútbol de salón “Caaguazú 2026”.

La programación que se desarrollará en el Polideportivo Municipal de la capital de la madera será la siguiente: en el primer turno desde las 20:30, Villa Hayes enfrenta a Caacupé, mientras que en el compromiso de fondo, Caaguazú choca con Paranaense, a partir de las 22:30.

RESULTADOS. En la ronda inicial de la etapa final de la competencia, Caaguazú superó a Caacupé por 3-0 con dos goles de Paulo Rodríguez y uno de Alejandro Núñez.

A su vez Villa Hayes venció con autoridad a Paranaense por 4-1, con dos tantos de Julio Rodas y Ariel Zárate. Descontó para el esmeralda José Ortíz.