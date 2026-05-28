28 may. 2026
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Ronda 6 en la Liga Premum de futsalFIFA

Con cinco juegos prosigue la competencia masculina que organiza la APF.

Mayo 28, 2026 07:34 p. m. • 
Por Redacción D10
futsal

Atractiva cartelera en la competencia masculina de primera.

Gentileza.

En la noche del viernes 29 se pone en marcha la fecha 6 de la Liga Premium masculina que organiza la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Los compromisos programados son: Olimpia vs. Santaní en el Olimpia Sacramento (20:30), Star’s vs. San Cristóbal en Sajonia (20:30), Recoleta vs. Escurra en Recoleta (20:30), 3 de Mayo vs. Sol en 3 de Mayo (20:30) y .Hayes vs. Exa .Ysaty en Tacumbú (21:00).

El compromiso entre Cerro Porteño y Exa Ysaty será reprogramado tras el regreso del Ciclón de su participación en la Copa Libertadores.

Futsal Liga Premium Futsal FIFA Cerro Porteño
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