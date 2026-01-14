Ronaldo Martínez a Talleres: Primera oferta rechazada

En las últimas horas la noticia de que Talleres de Córdoba haría una oferta oficial por el delantero paraguayo, Ronaldo Martínez, sacudió el mercado de pases argentino. Sin embargo, esta mañana trascendió que el primer monto ofrecido por el club cordobés, para comprar el 50% de su pase, no satisfizo a Platense.

Según el periodista Germán García Grova, la propuesta económica presentada inicialmente no alcanzó las pretensiones del club de Vicente López, que tasó la ficha del goleador en una cifra cercana a los 3 millones de dólares.

🚨#Platense rechazó una nueva oferta de #Talleres por Ronaldo Martínez



📍 No está lejos de lo que pretende el 🦑, pero deberá ser mejorada.



📌La misma es para adquirir el 50% de la ficha del goleador 🇵🇾 pic.twitter.com/DZSGVJaxa6 — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) January 14, 2026

A pesar del interés de clubes como Talleres de Córdoba y Pumas de la UNAM, la institución dueña de su pase se mantiene firme en su postura de no dejar salir a su figura sin una compensación que refleje su gran presente deportivo, sobre todo teniendo en cuenta que es muy posible que Martínez vaya al Mundial.