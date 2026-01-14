14 ene. 2026
Ronaldo Martínez a Talleres: Primera oferta rechazada

El monto ofertado por Talleres a Platense por el traspaso del delantero Ronaldo Martínez fue rechazado por el Calamar.

Por Redacción D10
Ronaldo Martínez celebra un gol de Platense.

En las últimas horas la noticia de que Talleres de Córdoba haría una oferta oficial por el delantero paraguayo, Ronaldo Martínez, sacudió el mercado de pases argentino. Sin embargo, esta mañana trascendió que el primer monto ofrecido por el club cordobés, para comprar el 50% de su pase, no satisfizo a Platense.

Según el periodista Germán García Grova, la propuesta económica presentada inicialmente no alcanzó las pretensiones del club de Vicente López, que tasó la ficha del goleador en una cifra cercana a los 3 millones de dólares.

A pesar del interés de clubes como Talleres de Córdoba y Pumas de la UNAM, la institución dueña de su pase se mantiene firme en su postura de no dejar salir a su figura sin una compensación que refleje su gran presente deportivo, sobre todo teniendo en cuenta que es muy posible que Martínez vaya al Mundial.

