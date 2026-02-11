11 feb. 2026
Torneo Apertura

Cáceres, con el objetivo de cambiar el rumbo del Rayadito

El nuevo DT de San Lorenzo, Julio César Cáceres, realizó una conferencia de prensa donde destacó que el compromiso con la dirigencia es salir de la mala racha.

Febrero 11, 2026 05:45 p. m. • 
Por Redacción D10
Cáceres.jpg

Cáceres trabaja en lo anímico para fortalecer la confianza de su plantel.

Foto: Sportivo San Lorenzo

“Es un desafío muy importante para el cuerpo técnico. El objetivo del club es claro, eso fue lo que nos animó, nos motivó para venir”, señaló el nuevo entrenador de San Lorenzo, Julio César Cáceres sobre los desafíos que tendrá para salir de la actual situación del club: 4 partidos perdidos de los 4 juegos disputados en el Apertura 2026.

Consultado sobre cómo encontró al plantel después del mal arranque de torneo: “En el plantel hay alegría y confianza y nosotros vamos a sacar provecho para sacar adelante y conseguir los objetivos“, señaló.

Cáceres manifestó además que la llamada de Óscar Said fue sorpresiva y agradeció la confianza: “Me sorprendió la llamada del presidente. Él es mi conocido y agradezco su confianza. De nuestra parte vamos hacer lo máximo“.

En cuanto a las posibles incorporaciones que podría introducir su cuerpo técnico, dijo: “Estamos viendo que vamos a hacer en cuanto a las incorporaciones. La mayoría de los equipos ya están armados”.

El Emperador Cáceres apuntó además que “estamos mirando a todos los equipos que vamos a enfrentar. Ahora estamos trabajando en la motivación de los muchachos y potenciarlos en lo futbolístico. Quizás tranquilidad no vamos a tener hasta que sumemos puntos. Primero tenemos que enfocarnos en nosotros, el club tiene buenos valores y tenemos que aprovecharlo”, expresó.

Por último, fue consultado sobre el armado del equipo para medir este fin de semana a Guaraní. “No habrá muchas novedades pero sí uno parados distintos. Queremos que sea un equipo que salga a proponer, a pesar de jugar ante Guaraní”. El Rayadito visita al Aborigen este viernes desde las 18:30 en La Arboleda.

