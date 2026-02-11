11 feb. 2026

Brighton de Diego Gómez cae ante el Aston Villa

El paraguayo Diego Gómez regresó a la titularidad en el Brighton que cayó por la mínima diferencia ante el Aston Villa.

Febrero 11, 2026 07:08 p. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2026-02-11 at 18.49.41.jpeg

Diego Gómez fue titular en el Brighton.

Un cabezazo de Tyrone Mings en el ocaso del partido dio el triunfo al Aston Villa contra el Brighton & Hove Albion del paraguayo Diego Gómez que retornó a la titularidad tras haber sido suplente el juego pasado ante el Crystal Palace y afianza a los de Unai Emery en las posiciones de Liga de Campeones.

Los ‘Villanos’ salen de una dinámica de dos partidos sin ganar gracias a dos pilares, las paradas de Emiliano Martínez, que sostuvo al equipo durante los noventa minutos, y a un cabezazo de Mings en la recta final de partido que fue suficiente para dejar los tres puntos en Birmingham.

Después de la derrota contra el Brentford y del empate el fin de semana contra el Bournemouth, el Villa necesitaba este triunfo para no perder comba en la lucha por las cuatro primeras posiciones de la tabla frente a Chelsea, Manchester United y Liverpool, pero el partido llegó al minuto 87 encaminado al empate.

El ‘Dibu’, que lo había rechazado todo, provocaba que los de Emery siguieran vivos en ese momento, y Mings, en un centro de Leon Bailey, transformó el empate en una victoria que dispara a los Villanos hasta los 50 puntos, cinco por encima del Manchester United y seis por delante del Chelsea; ambos pincharon esta jornada. El liderato, además, se queda a seis unidades, a la espera de lo que haga el Arsenal este jueves contra el Brentford.

El Brighton cae hasta la decimocuarta posición, con 31 puntos, siete por encima del descenso. EFE

msg/cmm

Redacción D10
Más contenido de esta sección
Al-Nassr
Fútbol Internacional
El Al Nassr gana sin Cristiano Ronaldo
El Al Nassr tomó ventaja este miércoles en los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Arkadag en Turkmenistán, al que se impuso por 0-1 en el partido de ida, aún sin Cristiano Ronaldo, que abandonará su protesta ya en el encuentro del próximo sábado ante el Al Fateh, según ‘A Bola’, y sin sus figuras de más renombre.
Febrero 11, 2026 02:11 p. m.
 · 
Redacción D10
HA44TVaXEAEl1Og (1).jpeg
Copa Mundial
Olimpia firma con prestigiosa empresa constructora
Apuntando al sueño del majestuoso estadio mundialista, Olimpia dio un gran paso con la firma del contrato con la constructora que llevará adelante la obra.
Febrero 11, 2026 01:22 p. m.
 · 
Redacción D10
HA1ioBaW0AAjV7q.jfif
Olimpia
La tercera piel de Olimpia rinde homenaje a Rotterdam
Olimpia presentó su tercera indumentaria para el 2026, rindiendo homenaje a Rotterdam, Países Bajos, de donde es oriundo William Paats.
Febrero 11, 2026 01:12 p. m.
alaana.jpg
Selección Paraguaya
Justo Villar: “Se formó un grupo muy fuerte”
El director deportivo de la Selección Paraguaya destacó la fortaleza y unidad del plantel de cara al Mundial.
Febrero 11, 2026 12:25 p. m.
gdfg.jpg
Selección Paraguaya
“Gastón Olveira me parece un muy buen arquero”
Justo Villar, director deportivo de la Albirroja, habló maravillas de Gastón Olveira, arquero de Olimpia, y dejó en claro que la Selección “no le cierra las puertas” a nadie.
Febrero 11, 2026 12:10 p. m.
Agustín Manzur
Guaraní
Guaraní: Difícil que llegue Agustín Manzur, Marcos Gómez tendría chances
Para el duelo ante el Sportivo San Lorenzo, Guaraní no contaría aún con Agustín Manzur. Sim embargo, por otro lado, Marcos Gómez tendría chances de ser convocado, dijo el técnico Víctor Bernay.
Febrero 11, 2026 11:52 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más