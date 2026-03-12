Ronaldinho tendrá su serie documental en Netflix

La historia de Ronaldinho Gaúcho llegará a la pantalla. La plataforma de streaming Netflix anunció el estreno de una serie sobre la vida y carrera del legendario jugador brasileño, uno de los más talentosos y carismáticos de su generación.

Es una ambiciosa trilogía dedicada a la cultura balompédica de Brasil. El primer capítulo de esta serie, titulado “Ronaldinho: The One and Only”, centra su narrativa en la trayectoria de Ronaldo de Assis Moreira.

La producción analiza desde sus inicios hasta el momento cumbre en el que obtuvo el Balón de Oro en 2005, ofreciendo un acceso inédito a la vida personal y el presente de una de las figuras más carismáticas del deporte mundial. Incluye imágenes inéditas y testimonios de figuras como Lionel Messi y Neymar.

Se estrenará el 16 de abril y repasará momentos clave de su trayectoria, desde sus inicios en Brasil hasta su etapa de gloria en clubes y con la selección.

“Este deporte genera una conexión única con el público. Son relatos nacidos en las calles, en barrios, dentro de familias, que atraviesan generaciones y refuerzan el orgullo”, afirmó Elisa Chalfon, jefa de No Ficción en Netflix Brasil.