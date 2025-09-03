Ronald Araujo se entrena con Uruguay
Ronald Araujo arribó a Uruguay y se puso a las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Marcelo Bielsa, que ya cuenta con los 27 convocados para jugar la última doble fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026.
Junto al central de Barcelona también llegaron el portero del Torino italiano Franco Israel, el centrocampista del Sporting Clube de Braga Rodrigo Zalazar y el atacante del Panathinaikos griego Facundo Pellistri.
Pese a que ya se encuentra trabajando, Araujo no será parte del primero de los duelos que jugará la selección uruguaya, debido a que se encuentra suspendido, al igual que el lateral Nahitan Nández.
Ayer, la Asociación Uruguaya de Fútbol dio a conocer la lista de convocados por Marcelo Bielsa para los encuentros frente a Perú y Chile.