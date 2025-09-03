Ronald Araujo se entrena con Uruguay

Junto al central de Barcelona también llegaron el portero del Torino italiano Franco Israel, el centrocampista del Sporting Clube de Braga Rodrigo Zalazar y el atacante del Panathinaikos griego Facundo Pellistri.

Pese a que ya se encuentra trabajando, Araujo no será parte del primero de los duelos que jugará la selección uruguaya, debido a que se encuentra suspendido, al igual que el lateral Nahitan Nández.

Ayer, la Asociación Uruguaya de Fútbol dio a conocer la lista de convocados por Marcelo Bielsa para los encuentros frente a Perú y Chile.