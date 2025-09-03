03 sept. 2025
Eliminatorias

Ronald Araujo se entrena con Uruguay

Ronald Araujo arribó a Uruguay y se puso a las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Marcelo Bielsa, que ya cuenta con los 27 convocados para jugar la última doble fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026.

Septiembre 03, 2025 07:41 a. m. • 
Por Redacción D10
01a02118d012cdc1a4e1ca6b25cf79df64386985.jpg

Ronald Araujo, futbolista charrúa

Junto al central de Barcelona también llegaron el portero del Torino italiano Franco Israel, el centrocampista del Sporting Clube de Braga Rodrigo Zalazar y el atacante del Panathinaikos griego Facundo Pellistri.

Pese a que ya se encuentra trabajando, Araujo no será parte del primero de los duelos que jugará la selección uruguaya, debido a que se encuentra suspendido, al igual que el lateral Nahitan Nández.

Ayer, la Asociación Uruguaya de Fútbol dio a conocer la lista de convocados por Marcelo Bielsa para los encuentros frente a Perú y Chile.

Eliminatorias Uruguay Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Ronaldo Martínez
Eliminatorias
Ronaldo Martínez, en un momento soñado
Una de las sorpresas que tiene la Selección Paraguaya de Gustavo Alfaro para este combo es la convocatoria de Ronaldo Martínez. El delantero confesó que está viviendo algo soñado.
Septiembre 01, 2025 04:36 p. m.
 · 
Redacción D10
Brasil - Argentina
Eliminatorias
Argentina anuncia lista de convocados
La selección Argentina de fútbol anunció este jueves la lista de jugadores convocados por el técnico Lionel Scaloni para las dos últimas jornadas de las eliminatorias suramericanas al Mundial 2026, en la que aparece el astro Lionel Messi.
Agosto 28, 2025 04:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Lionel Messi_57709408.png
Eliminatorias
Messi jugará ante Venezuela su último partido como local en eliminatorias
El delantero del Inter Miami Leo Messi disputará su último partido como local en unas eliminatorias mundialistas cuando la selección argentina se mida a la de Venezuela, el 4 de septiembre en el Estadio Monumental, de Buenos Aires, según confirmó el propio capitán de la Albiceleste.
Agosto 28, 2025 10:54 a. m.
 · 
Redacción D10
Joelinton
Eliminatorias
Joelinton y Alex Sandro, bajas de Brasil para las Eliminatorias
El centrocampista Joelinton y el lateral Alex Sandro, lesionados, fueron excluidos de la lista de convocados de la selección brasileña que jugará contra Chile y Bolivia por las eliminatorias mundialistas, informó este miércoles la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).
Agosto 27, 2025 02:31 p. m.
 · 
Redacción D10
Venezuela
Eliminatorias
Kelsy y Faya, entre las caras nuevas de la Vinotinto
El delantero Kevin Kelsy y el volante Carlos Faya resaltan entre las principales novedades de la convocatoria anunciada este miércoles por la Vinotinto para los duelos ante Argentina y Colombia, en las últimas fechas de la eliminatoria sudamericana del Mundial de 2026.
Agosto 27, 2025 11:33 a. m.
 · 
Redacción D10
eentras.jfif
Eliminatorias
Las últimas entradas para ver a Paraguay
La APF dio a conocer los detalles de precios y venta de las últimas entradas para el partido que puede certificar la clasificación de Paraguay al Mundial 2026.
Agosto 25, 2025 12:28 p. m.
Carga Más