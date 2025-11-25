25 nov. 2025
Racing eliminó a River y se clasificó a cuartos de final del Torneo Clausura

Racing Club se impuso por 3-2 ante River Plate y accedió a los cuartos de final del Torneo Clausura.

La Academia dejó fuera de competencia al Millonario.

Con goles de Santiago Solari, Lucas Martínez Quarta -en contra- y el uruguayo Gastón Martirena, la ‘Academia’ se impuso ante un ‘Millonario’ que anotó por intermedio de Ian Subiabre y el colombiano Juan Fernando Quintero.

De esta manera, el River de Marcelo Gallardo le puso punto final a su 2025 sin títulos cosechados y con la clasificación a Copa Libertadores 2026 pendiendo de un hilo.

River ahora esperará por el vencedor del duelo que el miércoles disputarán Lanús, flamante campeón de la Copa Sudamericana, ante Tigre.

En el otro encuentro disputado este lunes, Barracas Central se impuso por 0-1 ante Deportivo Riestra con un gol en el segundo tiempo extra de Nicolás Blandi.

Su rival saldrá del enfrentamiento que este lunes disputan Unión de Santa Fe ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

En tanto, los cruces ya definidos tras los octavos de final disputados entre sábado y domingo quedaron: Boca Juniors-Argentinos Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero-Estudiantes de La Plata.

