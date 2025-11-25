El fútbol argentino recuerda a Diego Maradona a cinco años de su muerte

“Solo muere quien es olvidado y a vos, Diego, te recordamos cada día. A 5 años del paso a la inmortalidad de Diego Armando Maradona”, publicó la cuenta oficial de redes sociales de la selección argentina de fútbol junto a un vídeo con imágenes del astro jugando con la camiseta celeste y blanca a la par de registros de su multitudinario funeral desarrollado en Buenos Aires el 26 de noviembre de 2020.

“Diego, ya pasaron cinco años. Cinco que no podemos dejar atrás, como los cinco ingleses que dejaste vos”, expresa el vídeo, en referencia a la jugada del mítico segundo gol de Maradona ante Inglaterra durante el partido de cuartos de final del Mundial de México 1986.

La Liga Profesional de Fútbol de Argentina rindió homenaje a Diego a través de redes sociales con una imagen caricaturizada de niños jugando al fútbol junto al mensaje “Por siempre Maradona”.

Boca Juniors, Argentinos Juniors y Newell’s Old Boys, clubes de Argentina en los que Maradona fue jugador, también publicaron mensajes en referencia al quinto aniversario de su fallecimiento.

“Pasan las personas, pasan los días, los meses y los años. Todo pasa, menos vos, que seguís siempre acá. Te extrañamos todos los días, Pelu”, expresaron desde el Xeneize junto a un vídeo en el que distintas personas depositan flores en la estatua de Maradona ubicada dentro de ‘La Bombonera’, emblemático estadio del club.

Además, otro vídeo publicado en las cuentas oficiales de Boca muestra una gran bandera desplegada con la imagen del ídolo sobre las tribunas de la estadio durante el partido del último domingo por los octavos de final del Torneo Clausura que fue triunfo para el local por 2-0 sobre Talleres.

Boca Juniors’ fans hold a tifo featuring an image of Diego Maradona during the Argentine Professional Football League 2025 Clausura Tournament round of 16 match between Boca Juniors and Talleres de Cordoba at La Bombonera Stadium in Buenos Aires on November 23, 2025. (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP) ALEJANDRO PAGNI/AFP

Argentinos Juniors, conjunto en el que Maradona jugó sus primeros partidos en Primera División durante la década de 1970, publicó un vídeo con imágenes del jugador con el uniforme rojo y blanco del club y el siguiente mensaje: “Te vemos, te pensamos, te soñamos”.

“Quien ama, no olvida” publicó Newell’s, institución de la ciudad de Rosario en la que el ídolo disputó algunos encuentros tras su regreso al fútbol argentino en 1993, junto a una foto de Maradona ataviado con los colores rojo y negro del club.

Quien también recordó al ídolo fue el capitán de la selección argentina de fútbol, Lionel Messi, quien publicó una imagen de ambos durante el período en el que Maradona fue técnico de la selección argentina.

A estos saludos se sumaron además los de otros clubes, como Lanús y San Lorenzo, además de organismos como la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

El astro también fue recordado por sus hijas Dalma y Gianinna, que publicaron distintos mensajes, fotos y vídeos en sus redes sociales para recordar a su padre.

Maradona murió pocas semanas después de cumplir 60 años, mientras recibía cuidados médicos en una casa de las afueras de Buenos Aires.

La autopsia precisó que el motivo de la muerte fue un “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada”.

Siete de los ocho profesionales de la salud que estaban a cargo de sus cuidados durante su internación domiciliaria fueron enjuiciados a comienzos de este año, en un proceso que fue decretado nulo en mayo tras conocerse que una de las juezas protagonizaba un documental sobre el caso.

Un nuevo juicio por la muerte de la leyenda argentina del fútbol comenzará a celebrarse a partir del 17 de marzo de 2026.