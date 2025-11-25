Duelos vitales

25 nov. 2025
Un total de nueve compromisos se disputarán hoy por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League 2025/2026.

Noviembre 25, 2025 07:52 a. m. • 
Por Redacción D10
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL SOCIEDAD

Pieza clave. Lamine Yamal, estrella del Barcelona.

JOSEP LAGO/AFP

El duelo de la jornada es, sin duda, el que sostendrán Chelsea y Barcelona en Stamford Bridge desde las 17:00, ya que tras el 3-3 de Brujas, los azulgranas cuentan con un balance de dos victorias, en Newcastle (1-2) y en casa contra el Olympiacos (6-1), el empate en Bélgica y una derrota como local frente al PSG (1-2).

Por tanto, de vencer hoy al conjunto londinense, Barcelona encararía la recta final de la liguilla con diez puntos en su casillero y un calendario bastante favorable para evitar la eliminatoria de octavos de final.

Otros partidos para hoy: Desde las 14:45 chocarán Ajax vs. Benfica y Galatasaray vs. Union Saint-Gilloise, mientras que a las 17:00 están marcados los siguientes compromisos: Bodo/Glimt vs. Juventus; Napoli vs. Qarabag; Marsella vs. Newcastle; Borussia Dortmund vs. Villarreal; Manchester City vs. Bayer Leverkusen y Slavia Praga vs. Athletic Club de Bilbao.

Bayern, Arsenal e Inter de Milán son los líderes con puntaje perfecto, 12 puntos en la tabla. Luego viene el Manchester City con 10.

Redacción D10
Entrenamiento del FC Barcelona
Raphinha, sobre los premios individuales: “Me he merecido mucho más”
Raphinha, delantero del Barcelona, reconoció que se mereció mucho más en cuanto a premios individuales después de la gran temporada que realizó el año pasado.
Noviembre 24, 2025 05:28 p. m.
 · 
Redacción D10
ccerro.jpg
Portugal tumba a Brasil en los penales y jugará la final contra Austria
La selección portuguesa venció a la de Brasil en los penales (6-5) tras un empate sin goles en el tiempo reglamentario y se medirá a la de Austria por el título del Mundial sub-17 de Catar en una final inédita.
Noviembre 24, 2025 04:20 p. m.
G6giwJjWQAE7T2d.jpeg
Roma, líder en solitario de la Serie A 12 años después
El Roma de Gian Piero Gasperini asaltó en esta última jornada el liderato de la Serie A en solitario doce años después de la última vez, en 2013.
Noviembre 24, 2025 11:00 a. m.
 · 
Redacción D10
G6d1Al3XkAE6deI.jpeg
Coritiba, Paranaense, Chapecoense y Remo ascienden a la primera división en Brasil
Coritiba, Athletico Paranaense, Chapecoense y Remo certificaron este domingo su ascenso a la primera división del Campeonato Brasileño, tras finalizar entre los cuatro primeros clasificados de la segunda categoría.
Noviembre 24, 2025 09:50 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ARG-BOCA-TALLERES
Boca clasifica a cuartos de final y Estudiantes sorprende a Rosario Central
Boca Juniors derrotó por 2-0 a Talleres de Cordoba y Estudiantes de La Plata sorprendió a Rosario Central por 0-1, en duelos por los octavos de final del Torneo Clausura.
Noviembre 24, 2025 09:26 a. m.
 · 
Redacción D10
Diego Maradona_16711493.jpg
Best, Maradona y el día internacional del fútbol
Si hubiera que elegir un día internacional para el fútbol, este seguramente sería el 25 de noviembre. Si el 23 de abril es el día del libro por los fallecimientos de Miguel de Cervantes, Garcilaso de la Vega y Williams Shaskespeare, el 25 de noviembre es un día señalado para el fútbol por las muertes de Diego Armando Maradona y George Best.
Noviembre 24, 2025 09:13 a. m.
 · 
Redacción D10
