Duelos vitales

El duelo de la jornada es, sin duda, el que sostendrán Chelsea y Barcelona en Stamford Bridge desde las 17:00, ya que tras el 3-3 de Brujas, los azulgranas cuentan con un balance de dos victorias, en Newcastle (1-2) y en casa contra el Olympiacos (6-1), el empate en Bélgica y una derrota como local frente al PSG (1-2).

Por tanto, de vencer hoy al conjunto londinense, Barcelona encararía la recta final de la liguilla con diez puntos en su casillero y un calendario bastante favorable para evitar la eliminatoria de octavos de final.

Otros partidos para hoy: Desde las 14:45 chocarán Ajax vs. Benfica y Galatasaray vs. Union Saint-Gilloise, mientras que a las 17:00 están marcados los siguientes compromisos: Bodo/Glimt vs. Juventus; Napoli vs. Qarabag; Marsella vs. Newcastle; Borussia Dortmund vs. Villarreal; Manchester City vs. Bayer Leverkusen y Slavia Praga vs. Athletic Club de Bilbao.

Bayern, Arsenal e Inter de Milán son los líderes con puntaje perfecto, 12 puntos en la tabla. Luego viene el Manchester City con 10.