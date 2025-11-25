25 nov. 2025
Fútbol Internacional

Trovador del Gol y Larissa Riquelme unen sus voces en “Grítalo América”

La dupla promete revolucionar las noches de los miércoles con un formato que mezcla análisis, historias personales y humor, transmitido vía streaming.

Noviembre 25, 2025 04:04 p. m.
WhatsApp Image 2025-11-25 at 1.38.36 PM.jpeg

Larissa Riquelme junto a Alberto Jesús López.

“Grítalo América” es la nueva apuesta digital de Radio Adn. Un programa que reunirá cada semana a dos figuras icónicas del deporte y el espectáculo sudamericano: el destacado relator chileno Alberto Jesús López, “El Trovador del Gol”, y la célebre modelo y futura periodista deportiva paraguaya, Larissa Riquelme, “La Novia del Mundial”.

El espacio, que se emitirá todos los miércoles a las 21:00 horas a través de Facebook Live y Youtube de Radio ADN, busca abrir las puertas del estudio a figuras del fútbol, periodistas y celebridades para explorar historias que van más allá de los noventa minutos de juego.

Una química única y pasión compartida La idea del programa surge de una sólida amistad forjada tras años de coincidir en coberturas internacionales. Ambos comparten no solo el micrófono, sino también el fanatismo por el club Cerro Porteño —del cual Larissa es madrina— e incluso el idioma, compartiendo a veces diálogos en guaraní.

“Trabajar con Larissa Riquelme es todo un agrado, es una persona muy sencilla y cercana. Creo que es la dupla perfecta para poder desarrollar de manera amena el programa”, comenta Alberto Jesús López. El relator agrega que el espacio no se limitará solo a futbolistas: “Contaremos anécdotas de los viajes de cada uno y tendremos invitados diversos: cantantes, actrices, actores; todos tendrán espacio en Grítalo América”.

Contenido 360° y nuevas facetas “Grítalo América” se presenta con un diferencial claro: combinar análisis técnico con humor genuino y emoción pura, generando contenido 360° para redes sociales. Para Larissa Riquelme, quien está próxima a titularse como periodista deportiva, este proyecto marca un hito en su carrera profesional.

“Es uno de los logros más lindos de mi carrera. Terminar el año siendo parte de un grupo tan importante como ADN Chile y estar al lado del Trovador es un gran cierre y un gran comienzo para el 2026", señala Riquelme.

La conductora también proyecta su futuro en los medios: “Me veo comentando fútbol en un corto tiempo. Deseo de corazón algún día estar transmitiendo o comentando un partido al lado de un gran periodista como lo es el Trova”.

Un dúo con proyección internacional La admiración mutua es la base de este proyecto. Larissa destaca la calidad humana y profesional de su compañero: “Es uno de los mejores periodistas deportivos a nivel internacional, fue la única persona que me dio la mano y me sigue ayudando a cumplir mis sueños”.

Con expectativas altas y un “invitado de 10" para el arranque, “Grítalo América” promete ser un punto de encuentro imperdible para los amantes del fútbol y el entretenimiento, con la mira puesta en grandes eventos futuros, incluyendo coberturas de la Selección Chilena y, por qué no, la Copa del Mundial.

Paraguay Chile
Más contenido de esta sección
Estudiante.jfif
Fútbol Internacional
AFA abre expediente a Estudiantes de La Plata por ignorar al campeón Rosario Central
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) abrió este lunes un expediente a Estudiantes de La Plata por transformar en un acto de repudio el tradicional pasillo ofrecido como homenaje al equipo que ha obtenido reconocimiento a su desempeño.
Noviembre 24, 2025 07:31 p. m.
 · 
Redacción D10
add685381f15e3ddf720f41f8928ef5d23ad3e85.jpg
Fútbol Internacional
Un heroico Everton frena la racha del United
El Everton de David Moyes frenó la racha de cinco partidos sin perder del Manchester United con una victoria heroica en Old Trafford por 0-1.
Noviembre 24, 2025 07:13 p. m.
 · 
Redacción D10
Entrenamiento del FC Barcelona
Fútbol Internacional
Raphinha, sobre los premios individuales: “Me he merecido mucho más”
Raphinha, delantero del Barcelona, reconoció que se mereció mucho más en cuanto a premios individuales después de la gran temporada que realizó el año pasado.
Noviembre 24, 2025 05:28 p. m.
 · 
Redacción D10
ccerro.jpg
Fútbol Internacional
Portugal tumba a Brasil en los penales y jugará la final contra Austria
La selección portuguesa venció a la de Brasil en los penales (6-5) tras un empate sin goles en el tiempo reglamentario y se medirá a la de Austria por el título del Mundial sub-17 de Catar en una final inédita.
Noviembre 24, 2025 04:20 p. m.
G6giwJjWQAE7T2d.jpeg
Fútbol Internacional
Roma, líder en solitario de la Serie A 12 años después
El Roma de Gian Piero Gasperini asaltó en esta última jornada el liderato de la Serie A en solitario doce años después de la última vez, en 2013.
Noviembre 24, 2025 11:00 a. m.
 · 
Redacción D10
G6d1Al3XkAE6deI.jpeg
Fútbol Internacional
Coritiba, Paranaense, Chapecoense y Remo ascienden a la primera división en Brasil
Coritiba, Athletico Paranaense, Chapecoense y Remo certificaron este domingo su ascenso a la primera división del Campeonato Brasileño, tras finalizar entre los cuatro primeros clasificados de la segunda categoría.
Noviembre 24, 2025 09:50 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más