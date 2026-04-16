17 abr. 2026
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Roland Garros eleva un 9,5 % la dotación de premios

Roland Garros incrementará un 9,5 % la dotación prevista para la próxima edición, que ascenderá a 61,7 millones de euros, de los que 2,8 millones se los llevará cada uno de los dos ganadores individuales, 300.000 euros más que en 2025, según se anunció este jueves.

Abril 16, 2026 12:06 p. m. • 
Por Redacción D10
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El legendario torneo tendrá un importante incremento en premios.

Foto: @RolandGarros

La directora del torneo, Amélie Mauresmo, afirmó que han querido incrementar sobre todo la dotación de las primeras rondas, que subirá un 11,11 %, y los cuadros paralelos, como el torneo en silla de ruedas, que pogresará un 14,55 %, para que sirva de acicate a que esos tenistas puedan impulsar sus carreras.

Así, alcanzar el cuadro final reportará a cada participante 87.000 euros, 24.000 euros más que en la última edición, mientras que superar una ronda elevará el premio hasta 130.000 euros y una más colocará la ganancia en los 187.000 euros.

Los octavos irán acompañados de 285.000 euros, los cuartos de 470.000 y alcanzar la semifinal supondrá embolsarse 750.000 euros, cifra que se multiplica por dos para los finalistas.

Con esta subida, Roland Garros supera en dotación del ganador al Abierto de Australia, que premia con 2,5 millones de euros a sus dos vencedores individuales, pero se queda por detrás de Wimbledon, que otorga 3,4 millones de euros y el Abierto de Estados Unidos, 4,3 millones.

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Redacción D10
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