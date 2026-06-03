Exa Ysaty es líder en el torneo de futsal femenino

El equipo de Exa Ysaty tomó la cima de la clasificación del torneo femenino de futsal, que organiza la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Por la tercera fecha, el elenco de Ysaty goleó a Sport Colonial por 5-0, para tomar la punta de la competencia de manera solitaria, con tres victorias consecutivas.

A su vez la Universidad Americana se impuso a su visita al Teniente Rojas Silva por el marcador de 5-3.

La clasificación de la competencia está así: Exa Ysaty 9 puntos, Sport Colonial 6, Universidad Americana 3 y Tte. Rojas Silva 0.