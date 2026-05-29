La Fundación Dequení invita a correr para llegar más lejos

Este viernes, la Fundación Dequení realizó el lanzamiento oficial de la tradicional corrida con el lema “Corremos para que lleguen lejos”. El acto se realizó en sede de Jubilados Bancarios. La invitación está dirigida a corredores, familias y empresas. La corrida promete ser una jornada solidaria que busca transformar kilómetros en oportunidades para más de 8 400 niños, niñas y adolescentes que participan de sus proyectos sociales.

El evento se realizará el domingo 28 de junio en Asunción y propone mucho más que una competencia deportiva: será un encuentro para compartir, disfrutar en comunidad y apoyar el acceso a educación, protección y mejores oportunidades para la niñez paraguaya.

La tradicional Corrida Dequení se ha convertido en uno de los eventos solidarios más esperados del año. Cada inscripción ayuda a sostener proyectos para comunidades vulnerables y escuelas públicas del país.

Este año, el desafío es reunir a más de 2 000 participantes y contar con el apoyo de 50 empresas aliadas comprometidas con una sociedad más justa y con más oportunidades para todos.

Para todas las edades

La propuesta está pensada para que todos puedan participar. Habrá categorías para corredores individuales, empresas, organizaciones y niños, promoviendo la integración, el deporte y la solidaridad.

En la categoría Empresas y Organizaciones (5K) podrán participar colaboradores mayores de 18 años. También pueden sumarse universidades y colegios. La inscripción para esta modalidad se realiza a partir de 20 corredores.

La categoría Corredores Individuales (5K) está habilitada para personas desde los 13 años.

Mientras que, la Kids Run está dirigida a niños y adolescentes de 4 a 12 años, con distancias adaptadas según la edad:

- 100 metros: 4 y 5 años

- 200 metros: 6 y 7 años

- 400 metros: 8 y 9 años

- 600 metros: 10 a 12 años

La modalidad Kids Run busca que los niños vivan una experiencia divertida, segura y motivadora. Por ello, no habrá premiación por orden de llegada, ya que el foco estará puesto en la participación, la alegría y el compartir.

Servicios para los corredores

La corrida tendrá como punto de partida la sede social de Jubilados Bancarios, ubicada sobre la avenida Santa Teresa y Bernardino Caballero, en Asunción.

La convocatoria será a las 07:00 y la largada de la corrida 5K está prevista para las 08:00. Posteriormente se realizará la Kids Run, organizada por distancias y edades.

Los participantes contarán con:

- Puestos de hidratación durante el recorrido y en la llegada

- Guardarropas y sanitarios

- Cobertura médica integral

- Ambulancias y personal capacitado en primeros auxilios

Inscripciones

Las inscripciones tendrán los siguientes costos:

- Corredores individuales (desde 13 años): G. 150 000

- Kids Run (4 a 12 años): G. 80 000

- Empresas y organizaciones: G. 3 000 000 por 20 corredores

- Corredor adicional corporativo: G. 150 000

Además, los participantes podrán adquirir las remeras oficiales de la Corrida Dequení con un costo adicional.

Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 27 de junio a través de https://www.ensusmarcas.com.py/carrera/corrida-dequeni-2026