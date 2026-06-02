Se juega la fecha 5 en el fútbol de salón

Este miércoles 3 de junio se pone en marcha la fecha 5 de la Copa de Oro, competencia principal Metropolitana que organiza la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón (FPFS).

En el Fomento de Barrio Obrero, Atenas choca con el 12 de Junio, desde las 19:30 en la juvenil C15 y 21:00 en Primera División.

El jueves 4 prosigue la ronda con los enfrentamientos entre: Villeta vs, Independiente de Barrio Obrero (Polideportivo de Herrera), San Antonio vs. Cerro Corá (Polideportivo de Ytororó) y 29 de Septiembre vs. Sportivo José Meza (29 de Septiembre de Sajonia). La fecha se completa el viernes 5 con el duelo entre Fomento vs. Nuestra Señora de la Asunción (Barrio Obrero).

Los duelos arrancan a las 19:30 en juvenil y desde las 21:00 en Primera.

Posiciones en el Grupo A: Sportivo José Meza 8 puntos, Simón Bolívar 5, Cerro Corá 5, 29 de Septiembre 3, Artemios FC 2, San Antonio 1 y Dvo. Primor 0.

Grupo B: La Merced 6 ´puntos, Atenas 5, Villeta 4, 12 de Junio 4, Fomento de barrio Obrero 2, Independiente de Barrio Obrero 1 y Nuestra Señora de la Asunción 0.