08 mar. 2026
Fútbol Internacional

Benfica logra el empate a duras penas en el clásico

Un tanto del luxemburgués Leandro Barreiro a pocos minutos del final dio el empate a dos goles al Benfica en el clásico de este domingo contra el líder Porto.

Marzo 08, 2026 06:42 p. m. • 
Por Redacción D10
First League - Benfica vs FC Porto

Leandro Barreiro (C) celebra un gol del Benfica.

FOTO: MIGUEL A. LOPES/EFE

Un tanto del luxemburgués Leandro Barreiro a pocos minutos del final dio el empate a dos goles al Benfica en el clásico de este domingo contra el líder Porto, de la 25ª jornada de la Liga Portugal, que concluyó con la expulsión del técnico de las ‘águilas’, José Mourinho.

El equipo lisboeta logró el 2-2 en un clásico, disputado en el Estádio da Luz, en el que los ‘dragones’ lograron dominar el marcador desde los primeros minutos. El danés Victor Froholdt, en el 10, adelantó al Oporto.

El polaco Oskar Pietuszewski, en el minuto 40, firmó el 0-2 tras superar la defensa del argentino Nicolás Otameni y no fue hasta la segunda parte cuando el Benfica ganó terreno.

En el minuto 69 marcó de rebote el noruego Andreas Schjelderup, en el 75 Otamendi salió el campo con molestias en una pierna y cuando parecía que el partido acabaría con una victoria del Oporto, Barreiro logró el 2-2 definitivo en el 88.

Dos minutos después, Mourinho fue expulsado con tarjeta roja directa tras un incidente en la zona de los banquillos con miembros del cuerpo técnico del Oporto.

Con este resultado, el Oporto se mantiene líder con 66 puntos, seguido con 62 por el Sporting, que el sábado también empató a dos goles contra el Braga, mientras que el Benfica acumula 59. EFE

Fútbol Internacional Benfica Porto
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Chelsea
Fútbol Internacional
Garnacho y el VAR evitan la debacle del Chelsea
El argentino Alejandro Garnacho evitó la debacle del Chelsea en los octavos de la FA Cup con un gol en la prórroga que dio el triunfo a los ‘blues’ ante el Wrexham (2-4), de Championship, que estuvo a diez minutos de obrar la machada e incluso llegó a empatar en el minuto 114 con un tanto de Lewis Brunt, que fue anulado por el VAR.
Marzo 07, 2026 06:49 p. m.
 · 
Redacción D10
Borussia Dortmund
Fútbol Internacional
Consuelo para el Dortmund; aviso para el Colonia
El Borussia Dortmund puso fin a la semana negra que le ha dejado sin apenas aspiraciones en la presente temporada con un sufrido triunfo ante el Colonia (1-2), que jugó la segunda parte con diez hombres por la expulsión de Jahmal Simpson-Pusey y que está cada vez más cerca de la zona de descenso de la Bundesliga.
Marzo 07, 2026 05:24 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ENG-FACUP-MANSFIELD-ARSENAL
Fútbol Internacional
El Arsenal sufre, pero avanza a cuartos de la FA Cup
El Arsenal de Mikel Arteta sufrió ante el Mansfield Town (1-2), de la tercera división inglesa, pero logró el pase a los cuartos de final de la FA Cup gracias a los goles de Noni Madueke y Eberechi Eze.
Marzo 07, 2026 11:45 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-CELTA
Fútbol Internacional
Cuando LaLiga parecía perdida... resurge el Real Madrid
El equipo merengue venía de una derrota frente a Getafe en el Santiago Bernabéu y necesitaba reaccionar para no perderle pisada al Barcelona. El Pajarito Valverde fue el héroe a los 95 minutos.
Marzo 06, 2026 09:00 p. m.
 · 
Redacción D10
Liverpool.jfif
Fútbol Internacional
Liverpool se venga y pasa a cuartos en la FA Cup
El Liverpool se ha clasificado para los cuartos de final de la Copa de Inglaterra, tomándose la revancha ante el Wolverhampton, derrotando por 1-3 este viernes en el inicio de la ronda de octavos.
Marzo 06, 2026 08:45 p. m.
 · 
Redacción D10
Luis-Díaz.jpg
Fútbol Internacional
Luis Díaz conduce al Bayern a un nuevo triunfo
Sin Harry Kane, la estrella fue Luis Díaz. El atacante colombiano guió al Bayern Munich a una nueva victoria, esta vez por 4-1 ante el Borussia Mönchengladbach, este viernes en la 25ª jornada de la Bundesliga.
Marzo 06, 2026 08:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más