Rodrigo Nogués rompe el silencio y toma decisiones

El presidente del club Olimpia, Rodrigo Coto Nogués, tras una reunión con la Comisión Directiva este jueves por la tarde, habló con los medios de prensa y habló de todo un poco.

Lamentó la eliminación en Copa Paraguay ante Atlético Tembetary y aseguró que la dirigencia tomó una decisión: frenar todas las negociaciones de renovaciones con los futbolistas.

“Desde la directiva hicimos todo, le brindamos todo a los jugadores, lastimosamente las cosas están como están. La única decisión que hemos tomado es que todos los planteamientos que hicimos de renovaciones para el año que viene quedan sin efecto. Vamos a parar todas las negociaciones que estábamos haciendo”, dijo.

NOTICIA EN DESARROLLO