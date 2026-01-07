07 ene. 2026
Neymar confía en una temporada “muy increíble”

Neymar, que acaba de renovar su contrato con el Santos hasta diciembre próximo, confía en que este año será “muy increíble”, según dijo en un breve vídeo divulgado por el club este miércoles que muestra su vuelta a los trabajos con el equipo.

Enero 07, 2026 02:38 p. m. • 
Por Redacción D10
Neymar

Neymar renovó recientemente con el Santos.

Foto: Gentileza - Santos

El delantero de 33 años manifestó su optimismo de cara al ciclo que comienza, tras un año en el que no consiguió gozar de una gran regularidad debido a diversas lesiones.

Este martes,'Ney’ firmó la extensión de su contrato con el club brasileño hasta finales de diciembre, tras semanas de intensas negociaciones que mantuvieron en vilo a la afición.

“Ha llegado 2026 y el destino no podría ser otro. Santos es mi casa. Aquí me siento como en casa, seguro y feliz. Y es con ustedes con quienes quiero conquistar los sueños que me quedan por cumplir”, afirmó el crack brasileño en un vídeo donde confirmó la renovación.

Aún en recuperación de una nueva operación de la rodilla izquierda a la que se sometió en diciembre pasado, el atacante manifestó su intención de recuperar las condiciones que lo convirtieron en una estrella mundial para ser convocado de nuevo con la selección brasileña y disputar el Mundial de este año.

Sin embargo, el actual seleccionador brasileño, el italiano Carlo Ancelotti, hasta ahora no lo ha convocado en ninguna oportunidad y ha dejado claro que exigirá que todos sus jugadores estén en el 100 % de sus condiciones físicas.

Formado en las inferiores del club y tras una primera etapa entre 2009 y 2013 en el primer equipo, Neymar regresó al Santos al inicio de la temporada de 2025 como una de las apuestas principales para encaminar al club que recién volvía a la primera división.

El equipo dirigido por el argentino Juan Pablo Vojvoda, que este año disputará la Copa Sudamericana, saldrá a la cancha por primera vez en el año este sábado contra Grêmio Novorizontino por el Campeonato Paulista.

Redacción D10
