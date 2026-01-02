El sistema táctico que viene utilizando Vitamina Sánchez en Olimpia

El plantel principal de Olimpia continúa con los trabajos de pretemporada con miras a la temporada 2026, donde además de los torneos locales, afrontará la Copa Sudamericana.

El argentino Pablo Sánchez, entrenador franjeado, insiste mucho en la implementación del sistema táctico 4-3-3 en los entrenamientos del equipo, según informó el periodista Diego Rolón Cantero.

Si bien el propio DT había dicho en su presentación que no se “casa” con un sistema, al parecer este es el que más le gusta y el que viene probando.

Vale recordar que hasta el momento son 10 las caras nuevas de Olimpia para el 2026: Sebastián Lentinelly, Mateo Gamarra, Raúl Cáceres, Alejandro Silva, Aníbal Chalá, Juan Fernando Alfaro, Franco Alfonso, Juan Vera, Alan Rodríguez y Bryan Bentaberry.

Se negocia con un centrodelantero que podría ser anunciado en las próximas horas.

El plantel entrena en la Villa y en los próximos días emprenderá viaje rumbo a Montevideo, Uruguay, donde afrontará dos amistosos: ante Colo Colo el 15 de enero desde las 21:00 y el 18 frente a Juventud las Piedras desde las 18:15. Antes habrá un amistoso ante Sportivo San Lorenzo.