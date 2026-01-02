02 ene. 2026
Olimpia

El sistema táctico que viene utilizando Vitamina Sánchez en Olimpia

El entrenador Pablo Sánchez viene insistiendo en la implementación de un sistema táctico en los entrenamientos de Olimpia.

Enero 02, 2026 04:40 p. m.
vitamam.jpg

Pablo Vitamina Sánchez comanda las prácticas del Decano.

Foto: Prensa Club Olimpia

El plantel principal de Olimpia continúa con los trabajos de pretemporada con miras a la temporada 2026, donde además de los torneos locales, afrontará la Copa Sudamericana.

El argentino Pablo Sánchez, entrenador franjeado, insiste mucho en la implementación del sistema táctico 4-3-3 en los entrenamientos del equipo, según informó el periodista Diego Rolón Cantero.

Si bien el propio DT había dicho en su presentación que no se “casa” con un sistema, al parecer este es el que más le gusta y el que viene probando.

Vale recordar que hasta el momento son 10 las caras nuevas de Olimpia para el 2026: Sebastián Lentinelly, Mateo Gamarra, Raúl Cáceres, Alejandro Silva, Aníbal Chalá, Juan Fernando Alfaro, Franco Alfonso, Juan Vera, Alan Rodríguez y Bryan Bentaberry.

Se negocia con un centrodelantero que podría ser anunciado en las próximas horas.

El plantel entrena en la Villa y en los próximos días emprenderá viaje rumbo a Montevideo, Uruguay, donde afrontará dos amistosos: ante Colo Colo el 15 de enero desde las 21:00 y el 18 frente a Juventud las Piedras desde las 18:15. Antes habrá un amistoso ante Sportivo San Lorenzo.

Olimpia Pablo Sánchez Bryan Bentaberry
Más contenido de esta sección
aníbal chalá olimpia.jpg
Olimpia
Aníbal Chalá aportará “velocidad y potencia” a Olimpia
Aníbal Chalá, nuevo refuerzo de Olimpia, se mostró entusiasmado con realizar “un año muy exitoso” en Paraguay, tras firmar con el Decano. Aseguró que sus virtudes principales son “la velocidad y la potencia”.
Diciembre 29, 2025 03:18 p. m.
 · 
Redacción D10
alalfo.jpg
Olimpia
Olimpia se refuerza con un jugador de River Plate
Olimpia sigue sumando refuerzos de cara al 2026. Ahora se confirmó la llegada de un futbolista de River Plate de Argentina.
Diciembre 29, 2025 01:42 p. m.
G9WU5iuW0AAU93b.jpg
Olimpia
Olimpia hace oficial el fichaje de Aníbal Chalá
Olimpia acaba de hacer oficial el fichaje del futbolista ecuatoriano Aníbal Chalá.
Diciembre 29, 2025 01:19 p. m.
 · 
Redacción D10
Aníbal Chalá
Olimpia
Aníbal Chalá ya se encuentra en el país para firmar por Olimpia
El lateral ecuatoriano arribó este domingo a nuestro país para cerrar su incorporación al Rey de Copas.
Diciembre 28, 2025 03:30 p. m.
 · 
Redacción D10
facundo lescano.jpg
Olimpia
Olimpia busca delantero en el fútbol europeo
Tras el frustrado fichaje de Tomás Rodríguez, Olimpia cambia de punto de interés y busca delantero en el fútbol europeo, informan fuentes periodísticas.
Diciembre 28, 2025 02:58 p. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia
Olimpia
El presente de Olimpia
Olimpia sigue muy activo en el mercado, con fichajes, ventas y préstamos.
Diciembre 28, 2025 08:15 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más